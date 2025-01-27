Повстанцы из группировки M23 захватили город Гома в Демократической Республике Конго
Киев • УНН
Группировка M23 взяла под контроль город Гома на востоке ДР Конго после наступления на правительственные войска. Повстанцы установили 48-часовой ультиматум для сдачи оружия конголезской армией.
Повстанцы из группировки M23 заявили, что захватили ключевой город Гома на востоке Демократической Республики Конго после наступления на конголезскую армию.
Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Жители поделились видео, на которых повстанцы патрулируют центральные улицы Гомы после молниеносного наступления на конголезскую армию в воскресенье
Повстанцы приказали солдатам конголезской армии сдать оружие и установили 48-часовой срок для выполнения этого требования. В понедельник этот срок истек, и как сообщается, есть погибшие и раненые с обеих сторон в ходе перестрелки.
Напомним
Вооруженная группировка M23 захватила город Масиси в ДР Конго, что привело к массовому перемещению более 100 тысяч человек. Ситуация остается критической, а гуманитарные организации призывают к международному вмешательству.