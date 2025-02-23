Судан на грани раскола: RSF создает параллельное правительство

После почти двух лет гражданской войны в Судане военизированной организации RSF и союзные группы подписали договор о создании параллельного правительства в северо-восточной африканской стране.

Передает УНН со ссылкой на Infobae.

Документ был подписан вчера вечером в столице Кении Найроби: Суданская военизированная организация, Силы быстрой поддержки (RSF), и её союзники, начиная с Народно-освободительной армии Судана во главе с Абделазизом аль-Хилу, подтвердили так называемое «параллельное правительство», впервые объявленное в ноябре 2024 года.

Справка

В Судане армия военного правителя Фаттаха аль-Бурхана и ополчение RSF его бывшего заместителя Мохаммеда Хамдана Дагло ведут кровавую борьбу за власть с апреля 2023 года.

По данным ООН, в боях уже погибли десятки тысяч людей, а более двенадцати миллионов человек находятся в бегстве. ООН говорит о крупнейшем кризисе голода в мире. В военных преступлениях обвиняют как армию, так и ополчение RSF.

Напомним

Суданские силы быстрой поддержки (RSF) убили более 200 гражданских лиц за три дня в районах без военного присутствияи. Нападения произошли в 85 км от Хартума, где жители деревень были расстреляны при попытке бегства через реку Нил.

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