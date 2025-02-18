Масові вбивства на півдні Судану: RSF знищила понад 200 мирних жителів

За даними активістів Emergency Lawyers, що документує порушення прав людини, за останні три дні внаслідок нападів Суданських сил швидкої підтримки загинуло понад 200 осіб. Йдеться про напади на беззбройних цивільних осіб у низці районів, в тому числі у населених пунктах без військової присутності. Пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Воєнізовані формування на чолі з колишнім віце-президентом генералом Мохамедом Хамданом Дагало в Судані вбили сотні людей протягом трьох днів. - повідомила організація Emergency Lawyers, яка займається документуванням порушень прав людини.

Напади потужного воєнізованого угруповання, яке вже майже два роки перебуває у стані війни з урядом Судану, сталися за 85 кілометрів на південь від столиці Хартума.

Організація Emergency Lawyers назвала напад воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) на беззбройних жителів двох сіл Аль-Кадаріс і Аль-Хельват "актом геноциду". За словами активістів, мешканці сіл були розстріляні, коли намагалися втекти через річку Ніл. Деякі люди потонули під час переправи.

За словами анонімного свідка, опитаного агентством Reuters, бойовики безладно стріляли в мирних жителів.

За даними Управління ООН з прав людини, урядова армія також скоює серйозні злочини в боротьбі за владу в Судані.

Довідково

Громадянська війна в Судані почалася у квітні 2023 року, коли Сили швидкої підтримки повстали проти уряду, підтримуваного регулярною суданською армією. Під час війни вони окупували великі ділянки території країни, особливо в західній частині, а також столицю. Однак за останні тижні регулярній армії абсолютно несподівано вдалося повернути деякі позиції та міста, які роками контролювалися повстанцями. Обидві сторони звинувачуються в серйозних і неодноразових порушеннях прав людини, а понад 25 мільйонів суданців, тобто половина населення, страждають від серйозного недоїдання і наражаються на ризик голоду і голоду.

Нагадаємо

УНН передавав: внаслідок обстрілів та авіаударів у різних регіонах Судану загинуло щонайменше 65 осіб, понад 130 поранено. Атаки відбулися в Кадуглі та Ньялі, де тривають бої між урядовими військами та повстанцями.

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