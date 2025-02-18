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Массовые убийства на юге Судана: RSF уничтожила более 200 мирных жителей

Массовые убийства на юге Судана: RSF уничтожила более 200 мирных жителей

Киев  •  УНН

 • 1817 просмотра

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Суданские силы быстрой поддержки (RSF) убили более 200 гражданских лиц за три дня в районах без военного присутствия. Нападения произошли в 85 км от Хартума, где жители деревень были расстреляны при попытке бегства через реку Нил.

По данным активистов Emergency Lawyers, документирующей нарушения прав человека, за последние три дня в результате нападений Суданских сил скорой поддержки погибло более 200 человек. Речь идет о нападениях на безоружных гражданских лиц в ряде районов, в том числе в населенных пунктах без военного присутствия. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Военизированные формирования во главе с бывшим вице-президентом генералом Мохамедом Хамданом Дагало в Судане убили сотни людей в течение трех дней. 

- сообщила организация Emergency Lawyers, которая занимается документированием нарушений прав человека.

Нападения мощной военизированной группировки, которая уже почти два года находится в состоянии войны с правительством Судана, произошли в 85 километрах к югу от столицы Хартума. 

Организация Emergency Lawyers назвала нападение военизированных сил скорой поддержки (RSF) на безоружных жителей двух деревень Аль-Кадарис и Аль-Хельват «актом геноцида». По словам активистов, жители деревень были расстреляны, когда пытались бежать через реку Нил. Некоторые люди утонули во время переправы.

По словам анонимного свидетеля, опрошенного агентством Reuters, боевики беспорядочно стреляли в мирных жителей.

По данным Управления ООН по правам человека, правительственная армия также совершает серьезные преступления в борьбе за власть в Судане.

Справочно

Гражданская война в Судане началась в апреле 2023 года, когда Силы быстрой поддержки восстали против правительства, поддерживаемого регулярной суданской армией. Во время войны они оккупировали большие участки территории страны, особенно в западной части, а также столицу. Однако за последние недели регулярной армии совершенно неожиданно удалось вернуть некоторые позиции и города, которые годами контролировались повстанцами. Обе стороны обвиняются в серьезных и неоднократных нарушениях прав человека, а более 25 миллионов суданцев, то есть половина населения, страдают от серьезного недоедания и подвергаются риску голода и голода.

Напомним,

УНН передавал: в результате обстрелов и авиаударов в разных регионах Судана погибли по меньшей мере 65 человек, более 130 ранены. Атаки произошли в Кадугли и Ньяли, где продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами.

Тысячи беженцев из Конго ищут спасения в Руанде после захвата Гомы29.01.25, 04:16 • 30150 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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