Внаслідок нападів у Судані загинуло 65 осіб, кілька поранено
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів та авіаударів у різних регіонах Судану загинуло щонайменше 65 осіб, понад 130 поранено. Атаки відбулися в Кадуглі та Ньялі, де тривають бої між урядовими військами та повстанцями.
Руйнівна війна в Судані між армією та воєнізованими формуваннями триває.
Передає УНН із посиланням на France24 та AFP.
Запеклі бої на півдні і заході Судану забрали життя щонайменше 65 людей і поранили понад 130. У країні триває руйнівна війна між армією і воєнізованими силами.
На півдні повстанці, що належать до Народно-визвольного руху Судану-Північ (SPLM-N), обстріляли Кадуглі, столицю Південного Кордофану, контрольовану суданською армією, снарядами - різновидом артилерійського вогню.
В результаті обстрілу загинуло 40 людей, ще 70 отримали поранення
За даними медичного джерела, в результаті авіаудару армії по району в Ньялі загинули 25 осіб і 63 отримали поранення.
У великому західному регіоні Дарфуру військовий авіаудар по столиці Південного Дарфуру Ньяле в понеділок призвів до загибелі 25 осіб і поранення 63, повідомило AFP джерело в медичних колах.
Атака торкнулася "Кінорайон у Ньяле", району, що перебуває під контролем RSF, повідомило джерело AFP на умовах анонімності з міркувань безпеки.
Довідка
Ньяла, столиця Південного Дарфуру, знаходиться під контролем Сил швидкого реагування, як і майже весь регіон Дарфуру.
Доповнення
Генеральний секретар ООН висловив стурбованість у зв'язку з повідомленнями про страти без суду і слідства цивільних осіб на півночі Хартума, які здійснюються силами, союзними національній армії, у війні проти воєнізованих формувань RSF з квітня 2023 року.
В Судані бойовики обстріляли жвавий ринок біля столиці: десятки загиблих, майже 160 дістали поранення02.02.25, 15:48 • 32776 переглядiв