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Внаслідок нападів у Судані загинуло 65 осіб, кілька поранено

Внаслідок нападів у Судані загинуло 65 осіб, кілька поранено

Київ • УНН

 • 23777 перегляди

Внаслідок обстрілів та авіаударів у різних регіонах Судану загинуло щонайменше 65 осіб, понад 130 поранено. Атаки відбулися в Кадуглі та Ньялі, де тривають бої між урядовими військами та повстанцями.

Руйнівна війна в Судані між армією та воєнізованими формуваннями триває.

Передає УНН із посиланням на France24 та AFP.

Запеклі бої на півдні і заході Судану забрали життя щонайменше 65 людей і поранили понад 130. У країні триває руйнівна війна між армією і воєнізованими силами.

На півдні повстанці, що належать до Народно-визвольного руху Судану-Північ (SPLM-N), обстріляли Кадуглі, столицю Південного Кордофану, контрольовану суданською армією, снарядами - різновидом артилерійського вогню.

В результаті обстрілу загинуло 40 людей, ще 70 отримали поранення

- повідомило джерело в головній лікарні Кадуглі.

За даними медичного джерела, в результаті авіаудару армії по району в Ньялі загинули 25 осіб і 63 отримали поранення.

У великому західному регіоні Дарфуру військовий авіаудар по столиці Південного Дарфуру Ньяле в понеділок призвів до загибелі 25 осіб і поранення 63, повідомило AFP джерело в медичних колах.

Атака торкнулася "Кінорайон у Ньяле", району, що перебуває під контролем RSF, повідомило джерело AFP на умовах анонімності з міркувань безпеки.

Довідка

Ньяла, столиця Південного Дарфуру, знаходиться під контролем Сил швидкого реагування, як і майже весь регіон Дарфуру.

Доповнення

Генеральний секретар ООН висловив стурбованість у зв'язку з повідомленнями про страти без суду і слідства цивільних осіб на півночі Хартума, які здійснюються силами, союзними національній армії, у війні проти воєнізованих формувань RSF з квітня 2023 року.

В Судані бойовики обстріляли жвавий ринок біля столиці: десятки загиблих, майже 160 дістали поранення02.02.25, 15:48 • 32776 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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