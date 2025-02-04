В результате нападений в Судане погибли 65 человек, несколько ранены

В результате обстрелов и авиаударов в разных регионах Судана погибли по меньшей мере 65 человек, более 130 ранены. Атаки произошли в Кадугли и Ньяли, где продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами.

Разрушительная война в Судане между армией и военизированными формированиями продолжается. Передает УНН со ссылкой на France24 и AFP. Ожесточенные бои на юге и западе Судана унесли жизни по меньшей мере 65 человек и ранили более 130. В стране продолжается разрушительная война между армией и военизированными силами. На юге повстанцы, принадлежащие к Народно-освободительному движению Судана-Север (SPLM-N), обстреляли Кадугли, столицу Южного Кордофана, контролируемую суданской армией, снарядами - разновидностью артиллерийского огня. В результате обстрела погибло 40 человек, еще 70 получили ранения - сообщил источник в главной больнице Кадугли. По данным медицинского источника, в результате авиаудара армии по району в Ньяле погибли 25 человек и 63 получили ранения. В обширном западном регионе Дарфура военный авиаудар по столице Южного Дарфура Ньяле в понедельник привел к гибели 25 человек и ранению 63, сообщил AFP источник в медицинских кругах. Атака затронула «Кинорайон в Ньяле», район, находящийся под контролем RSF, сообщил источник AFP на условиях анонимности по соображениям безопасности. Справка Ньяла, столица Южного Дарфура, находится под контролем Сил быстрого реагирования, как и почти весь регион Дарфура. Дополнение Генеральный секретарь ООН выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о казнях без суда и следствия гражданских лиц на севере Хартума, которые осуществляются силами, союзными национальной армии, в войне против военизированных формирований RSF с апреля 2023 года. В Судане боевики обстреляли оживленный рынок возле столицы: десятки погибших, почти 160 получили ранения