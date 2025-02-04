В результате нападений в Судане погибли 65 человек, несколько ранены

ukenru
Должен был координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
08:00 • 5389 просмотра

Должен был координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
05:30 • 66298 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 105869 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
3 февраля, 15:14 • 131374 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Эксклюзив
Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
3 февраля, 14:18 • 113106 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
3 февраля, 13:10 • 111542 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
3 февраля, 12:50 • 132019 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
3 февраля, 09:55 • 104951 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
3 февраля, 08:26 • 153922 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Эксклюзив
Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
3 февраля, 07:40 • 110209 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг атакует: какие области Украины сейчас под угрозой

Враг атакует: какие области Украины сейчас под угрозой

3 февраля, 22:48 • 101245 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия

3 февраля, 23:14 • 99830 просмотра
США готовятся к выходу из Совета ООН по правам человека и прекращению финансирования помощи Газе

США готовятся к выходу из Совета ООН по правам человека и прекращению финансирования помощи Газе

02:49 • 54619 просмотра
Оккупанты создали новую систему, которая блокирует доступ к медицинской помощи на юге

Оккупанты создали новую систему, которая блокирует доступ к медицинской помощи на юге

03:07 • 24144 просмотра
Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

03:13 • 90861 просмотра
публикации
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 131405 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 132041 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 134402 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 153940 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 203200 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст назвал «Грэмми» скучным событием после скандала с обнаженной женой

Канье Уэст назвал «Грэмми» скучным событием после скандала с обнаженной женой

07:57 • 14471 просмотра
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

3 февраля, 15:35 • 105414 просмотра
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

3 февраля, 12:45 • 112805 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

3 февраля, 09:37 • 116877 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 153888 просмотра
Актуальное
В результате нападений в Судане погибли 65 человек, несколько ранены

В результате нападений в Судане погибли 65 человек, несколько ранены

Киев  •  УНН

 • 6603 просмотра

Read in English

В результате обстрелов и авиаударов в разных регионах Судана погибли по меньшей мере 65 человек, более 130 ранены. Атаки произошли в Кадугли и Ньяли, где продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами.

Разрушительная война в Судане между армией и военизированными формированиями продолжается.

Передает УНН со ссылкой на France24 и AFP.

Ожесточенные бои на юге и западе Судана унесли жизни по меньшей мере 65 человек и ранили более 130. В стране продолжается разрушительная война между армией и военизированными силами.

На юге повстанцы, принадлежащие к Народно-освободительному движению Судана-Север (SPLM-N), обстреляли Кадугли, столицу Южного Кордофана, контролируемую суданской армией, снарядами - разновидностью артиллерийского огня.

В результате обстрела погибло 40 человек, еще 70 получили ранения

- сообщил источник в главной больнице Кадугли.

По данным медицинского источника, в результате авиаудара армии по району в Ньяле погибли 25 человек и 63 получили ранения.

В обширном западном регионе Дарфура военный авиаудар по столице Южного Дарфура Ньяле в понедельник привел к гибели 25 человек и ранению 63, сообщил AFP источник в медицинских кругах.

Атака затронула «Кинорайон в Ньяле», район, находящийся под контролем RSF, сообщил источник AFP на условиях анонимности по соображениям безопасности.

Справка

Ньяла, столица Южного Дарфура, находится под контролем Сил быстрого реагирования, как и почти весь регион Дарфура.

Дополнение

Генеральный секретарь ООН выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о казнях без суда и следствия гражданских лиц на севере Хартума, которые осуществляются силами, союзными национальной армии, в войне против военизированных формирований RSF с апреля 2023 года.

В Судане боевики обстреляли оживленный рынок возле столицы: десятки погибших, почти 160 получили ранения02.02.25, 15:48 • 31760 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
darfurДарфур
sudanСудан

Обратиться по вопросам размещения рекламы