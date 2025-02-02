В Судане боевики обстреляли оживленный рынок возле столицы: десятки погибших, почти 160 получили ранения
Киев • УНН
В результате артиллерийского обстрела рынка в городе Омдурман погибли 54 человека, 158 ранены. «Врачи без границ» сообщают о критической ситуации в больнице Аль-Нао, где находятся пострадавшие.
В результате артиллерийских обстрелов и авиаударов в Большом Хартуме в субботу погибли по меньшей мере 54 человека. Генеральный секретарь организации "Врачи без границ" сообщил о "настоящей кровавой бойне".
Передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.
Детали
По меньшей мере 54 человека погибли и 158 получили ранения в Судане в результате артиллерийского обстрела антиправительственного ополчения рынка в городе Омдурман, который расположен на месте слияния рек Белый и Голубой Нил, напротив столицы страны Хартума.
Представитель гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) сообщил в Найроби в воскресенье, что генеральный секретарь организации Крис Локьер во время нападения находился в больнице Аль-Нао, которую поддерживает MSF.
Он описывал сцены "абсолютного кровопролития":
Морг полон мертвых людей. Есть десятки пострадавших с тяжелыми травмами. В отделении неотложной помощи везде есть раненые, а медицинская бригада делает все, что может
В борьбе за власть в Судане, которая длится с апреля 2023 года, фактический правитель Абдель-Фаттах аль-Бурхан борется со своим бывшим заместителем Мохамедом Хамданом Дагло и его боевым формированием.
Обстрел омдурманского рынка, очевидно, является этапом наступления на столицу страны, - об этом наступлении объявил командир повстанческого ополчения Мохамед Хамдан Дагло.
Сейчас силы быстрой поддержки контролируют значительные территории Судана, в частности Западный Дарфур.
Дополнение
Конфликт, который длится уже почти два года, унес жизни десятков тысяч суданцев. Количество беженцев исчисляется миллионами, а от голода страдает около половины населения страны.
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