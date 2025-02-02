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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Судане боевики обстреляли оживленный рынок возле столицы: десятки погибших, почти 160 получили ранения

В Судане боевики обстреляли оживленный рынок возле столицы: десятки погибших, почти 160 получили ранения

Киев  •  УНН

 • 4948 просмотра

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В результате артиллерийского обстрела рынка в городе Омдурман погибли 54 человека, 158 ранены. «Врачи без границ» сообщают о критической ситуации в больнице Аль-Нао, где находятся пострадавшие.

В результате артиллерийских обстрелов и авиаударов в Большом Хартуме в субботу погибли по меньшей мере 54 человека. Генеральный секретарь организации "Врачи без границ" сообщил о "настоящей кровавой бойне".

Передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Детали

По меньшей мере 54 человека погибли и 158 получили ранения в Судане в результате артиллерийского обстрела антиправительственного ополчения рынка в городе Омдурман, который расположен на месте слияния рек Белый и Голубой Нил, напротив столицы страны Хартума.

Представитель гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) сообщил в Найроби в воскресенье, что генеральный секретарь организации Крис Локьер во время нападения находился в больнице Аль-Нао, которую поддерживает MSF.

Он описывал сцены "абсолютного кровопролития": 

Морг полон мертвых людей. Есть десятки пострадавших с тяжелыми травмами. В отделении неотложной помощи везде есть раненые, а медицинская бригада делает все, что может

В борьбе за власть в Судане, которая длится с апреля 2023 года, фактический правитель Абдель-Фаттах аль-Бурхан борется со своим бывшим заместителем Мохамедом Хамданом Дагло и его боевым формированием.

Обстрел омдурманского рынка, очевидно, является этапом наступления на столицу страны, - об этом наступлении объявил командир повстанческого ополчения Мохамед Хамдан Дагло.

Сейчас силы быстрой поддержки контролируют значительные территории Судана, в частности Западный Дарфур.

Дополнение

Конфликт, который длится уже почти два года, унес жизни десятков тысяч суданцев. Количество беженцев исчисляется миллионами, а от голода страдает около половины населения страны.

В Южном Судане разбился пассажирский самолет, по меньшей мере 20 человек погибли29.01.25, 15:15 • 23483 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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