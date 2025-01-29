В Южном Судане разбился пассажирский самолет, по меньшей мере 20 человек погибли
Киев • УНН
Пассажирский самолет разбился вблизи нефтяных месторождений в Южном Судане, погибли 20 человек. Единственный уцелевший среди 21 пассажира на борту, самолет выполнял рейс для работников нефтяной компании.
Самолет разбился вблизи нефтяных месторождений вскоре после взлета.
Передает УНН со ссылкой на AFP.
Авиакатастрофа в Южном Судане - по данным властей в результате падения самолета погибли 20 человек.
«На борту был 21 человек. Пока что выжил только один», - сказал AFP по телефону Гатвеч Бипал Бот, министр информации штата на крайнем севере страны.
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Самолет разбился вблизи нефтяных месторождений вскоре после того, как вылетел в обычный рейс для перевозки рабочих в южную столицу страны Джубу.
Чиновник также заявил, что самолет, который вылетел из Украины, был зафрахтован компанией Greater Pioneer Operating Company (GPOC), но эксплуатировался другой компанией - Light Air Services Aviation Company.
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