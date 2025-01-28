Авиакатастрофа в Южной Корее: следствие установило первопричину трагедии

В Южной Корее следователи рассматривают новую возможную первопричину авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который потерпел крушение 29 декабря 2024 года.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как уже было известно, согласно шестистраничному отчету, в обоих двигателях самолетов Boeing 737-800 было обнаружено ДНК байкальских чирков - вида перелетных уток, которые прилетают в Южную Корею на зимовку огромными стаями. Однако, по словам экспертов, почти всегда авиакатастрофы вызваны целым рядом факторов.

В день аварии, самолет совершил аварийную посадку на «брюхо» в аэропорту Муан, после чего врезался в насыпь с навигационным оборудованием.

После падения на насыпь произошел пожар и частичный взрыв. Оба двигателя оказались погребены в грунтовой насыпи, а носовая часть фюзеляжа разбросана на расстояние от 30 до 200 метров от насыпи - говорится в сообщении, в котором приводятся новые фотографии места происшествия.

Как отмечают эксперты, радиомаяк помогает самолету, когда тот приближается к взлетно-посадочной полосе, а конструкция из железобетона и земли в аэропорту Муана, которая поддерживает антенны системы, вероятно, способствовала высокому количеству жертв.

В отчете сообщается, что в ходе расследования будут разобраны двигатели, проведено тщательное обследование компонентов, проанализированы данные, полученные в полете и с борта авиадиспетчерской службы, а также обследованы насыпь, локализаторы и доказательства столкновения с птицами.

Целью комплексных следственных мероприятий является установление точной причины аварии - говорится в сообщении.

В частности, в отчете освещаются многие первоначальные выводы южнокорейских следователей, которыми они поделились с семьями жертв. Например, есть информация о том, что пилоты знали о стае птиц на последнем этапе захода на посадку самолета.

Точное время, когда пилоты сообщили о столкновении с птицей, остается неподтвержденным, однако самолет «подал экстренный сигнал (Mayday x 3) из-за столкновения с птицей во время выхода на второй круг».

Предварительный отчет подтверждает, что столкновения с птицами, которые повреждают оба двигателя, случается редко, хотя в истории авиации есть примеры успешного реагирования экипажей в подобных ситуациях.

Следователи обычно воссоздают последние моменты перед катастрофой, тщательно синхронизируя записи голоса и данных, чтобы понять, как взаимодействовали экипаж и самолет.

Но в случае этой катастрофы эти важные подсказки недоступны, на фоне того, что записи прекратились непосредственно перед тем, как пилоты объявили чрезвычайную ситуацию, и примерно за четыре минуты до столкновения.

В отчете говорится, что в момент прекращения записи бортовых самописцев самолет находился на высоте 498 футов (152 метра) со скоростью 161 узел (298 км/ч или 185 миль/ч) на расстоянии около 1,1 морской мили (2 км или 1,3 мили) от взлетно-посадочной полосы.

С 2010 года новые самолеты, построенные в США, должны иметь достаточно резервного питания, чтобы обеспечить 10 минут дополнительной записи данных в случае отключения бортового электропитания после серии инцидентов, в результате которых самописцы перестали работать.

Однако, по данным FlightRadar24, изменение произошло через восемь месяцев после того, как самолет 737-800, потерпевший крушение в Чеджу, предположительно покинул завод Boeing.

Напомним

В декабре 2024 года Boeing 737-800 компании Jeju Air разбился в аэропорту Муан, погибло 179 пассажиров. Следствие обнаружило в обоих двигателях остатки байкальских чирков, о которых экипаж предупреждали за 2 минуты до катастрофы.