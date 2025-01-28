Авіакатастрофа в Південній Кореї: слідство встановило першопричину трагедії

У Південній Кореї слідчі розглядають нову можливу першопричину авіакатастрофи літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який зазнав аварії 29 грудня 2024 року.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Як вже було відомо, відповідно до шестисторінкового звіту, в обох двигунах літаках Boeing 737-800 було виявлено ДНК байкальських чирків - виду перелітних качок, які прилітають до Південної Кореї на зимівлю величезними зграями. Проте, за словами експертів, майже завжди авіакатастрофи спричинені цілою низкою факторів.

В день аварії, літак здійснив аварійну посадку на "черево" в аеропорту Муан, після чого врізався у насип із навігаційним обладнанням.

Після падіння на насип сталася пожежа і частковий вибух. Обидва двигуни виявилися поховані в ґрунтовому насипі, а носова частина фюзеляжу розкидана на відстань від 30 до 200 метрів від насипу - йдеться в повідомленні, в якому наводяться нові фотографії місця події.

Як зазначають експерти, радіомаяк допомагає літаку, коли той наближається до злітно-посадкової смуги, а конструкція із залізобетону та землі в аеропорту Муана, яка підтримує антени системи, ймовірно, сприяла високій кількості жертв.

У звіті повідомляється, що під час розслідування буде розібрано двигуни, проведено ретельне обстеження компонентів, проаналізовано дані, отримані в польоті та з борту авіадиспетчерської служби, а також обстежено насип, локалізатори та докази зіткнення з птахами.

Метою комплексних слідчих заходів є встановлення точної причини аварії - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у звіті висвітлюються багато початкових висновків південнокорейських слідчих, якими вони поділилися з сім'ями жертв. Наприклад, є інформація про те, що пілоти знали про зграю птахів на останньому етапі заходу на посадку літака.

Точний час, коли пілоти повідомили про зіткнення з птахом, залишається непідтвердженим, однак літак "подав екстрений сигнал (Mayday x 3) через зіткнення з птахом під час виходу на друге коло".

Попередній звіт підтверджує, що зіткнення з птахами, які пошкоджують обидва двигуни, трапляється рідко, хоча в історії авіації є приклади успішного реагування екіпажів у подібних ситуаціях.

Слідчі зазвичай відтворюють останні моменти перед катастрофою, ретельно синхронізуючи записи голосу і даних, щоб зрозуміти, як взаємодіяли екіпаж і літак.

Але у випадку цієї катастрофи ці важливі підказки недоступні, на тлі того, що записи припинилися безпосередньо перед тим, як пілоти оголосили надзвичайну ситуацію, і приблизно за чотири хвилини до зіткнення.

У звіті йдеться, що в момент припинення запису бортових самописців літак перебував на висоті 498 футів (152 метри) зі швидкістю 161 вузол (298 км/год або 185 миль/год) на відстані близько 1,1 морської милі (2 км або 1,3 милі) від злітно-посадкової смуги.

З 2010 року нові літаки, побудовані в США, повинні мати достатньо резервного живлення, щоб забезпечити 10 хвилин додаткового запису даних у разі вимкнення бортового електроживлення після серії інцидентів, унаслідок яких самописці перестали працювати.

Однак, за даними FlightRadar24, зміна відбулася через вісім місяців після того, як літак 737-800, який зазнав аварії в Чеджу, імовірно покинув завод Boeing.

Нагадаємо

У грудні 2024 року Boeing 737-800 компанії Jeju Air розбився в аеропорту Муан, загинуло 179 пасажирів. Слідство виявило в обох двигунах рештки байкальських чирок, про які екіпаж попереджали за 2 хвилини до катастрофи.