У Південному Судані розбився пасажирський літак, щонайменше 20 людей загинули

Літак розбився поблизу нафтових родовищ невдовзі після зльоту.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Авіакатастрофа у Південному Судані - за даними влади у результаті падіння літака загинуло 20 людей.

"На борту була 21 людина. Поки що вижив лише один", - сказав AFP по телефону Гатвеч Біпал Бот, міністр інформації штату на крайній півночі країни.

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Літак розбився поблизу нафтових родовищ невдовзі після того, як вилетів у звичайний рейс для перевезення робітників до південної столиці країни Джуби.

Чиновник також заявив, що літак, який вилетів з України, був зафрахтований компанією Greater Pioneer Operating Company (GPOC), але експлуатувався іншою компанією - Light Air Services Aviation Company.

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