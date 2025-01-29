У Південному Судані розбився пасажирський літак, щонайменше 20 людей загинули
Київ • УНН
Пасажирський літак розбився поблизу нафтових родовищ у Південному Судані, загинуло 20 людей. Єдиний вцілілий серед 21 пасажира на борту, літак виконував рейс для працівників нафтової компанії.
Літак розбився поблизу нафтових родовищ невдовзі після зльоту.
Передає УНН із посиланням на AFP.
Авіакатастрофа у Південному Судані - за даними влади у результаті падіння літака загинуло 20 людей.
"На борту була 21 людина. Поки що вижив лише один", - сказав AFP по телефону Гатвеч Біпал Бот, міністр інформації штату на крайній півночі країни.
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Літак розбився поблизу нафтових родовищ невдовзі після того, як вилетів у звичайний рейс для перевезення робітників до південної столиці країни Джуби.
Чиновник також заявив, що літак, який вилетів з України, був зафрахтований компанією Greater Pioneer Operating Company (GPOC), але експлуатувався іншою компанією - Light Air Services Aviation Company.
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