Мексика не дозволила посадку військового літака США з мігрантами

Мексика відмовила США в дозволі на посадку військового літака з мігрантами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Інцидент стався на тлі посилення заходів у сфері імміграційної політики між двома країнами.

Американські військові літаки раніше виконали рейси до Гватемали, доставивши туди близько 80 мігрантів на кожному. Однак, коли адміністрація США запропонувала посадку одного з таких літаків на мексиканській території, отримала відмову.

Попри це, Міністерство закордонних справ Мексики наголосило на високому рівні співпраці зі США, зокрема в питаннях імміграції. У своїй заяві уряд підкреслив готовність приймати своїх громадян, які повертаються до країни.

Причини такого рішення Мексика офіційно не озвучила, і інцидент залишився поза коментарями зовнішньополітичного відомства.

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