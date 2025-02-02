В Судані бойовики обстріляли жвавий ринок біля столиці: десятки загиблих, майже 160 дістали поранення

Внаслідок артилерійських обстрілів та авіаударів у Великому Хартумі у суботу загинули щонайменше 54 людини. Генеральний секретар організації "Лікарі без кордонів" повідомив про "справжню криваву бойню".

Передає УНН із посиланням на Der Spiegel.

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Щонайменше 54 людини загинули і 158 отримали поранення в Судані в результаті артилерійського обстрілу антиурядового ополчення ринку в місті Омдурман, яке розташоване на місці злиття річок Білий і Блакитний Ніл, навпроти столиці країни Хартума.

Представник гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" (MSF) повідомив у Найробі в неділю, що генеральний секретар організації Кріс Лок'єр під час нападу перебував у лікарні Аль-Нао, яку підтримує MSF.

Він описував сцени "абсолютного кровопролиття":

Морг повний мертвих людей. Є десятки постраждалих із тяжкими травмами. У відділенні невідкладної допомоги скрізь є поранені, а медична бригада робить усе, що може