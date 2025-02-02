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В Судані бойовики обстріляли жвавий ринок біля столиці: десятки загиблих, майже 160 дістали поранення

В Судані бойовики обстріляли жвавий ринок біля столиці: десятки загиблих, майже 160 дістали поранення

Київ • УНН

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Внаслідок артилерійського обстрілу ринку в місті Омдурман загинуло 54 людини, 158 поранено. "Лікарі без кордонів" повідомляють про критичну ситуацію в лікарні Аль-Нао, де перебувають постраждалі.

Внаслідок артилерійських обстрілів та авіаударів у Великому Хартумі у суботу загинули щонайменше 54 людини. Генеральний секретар організації "Лікарі без кордонів" повідомив про "справжню криваву бойню".

Передає УНН із посиланням на Der Spiegel.

Деталі

Щонайменше 54 людини загинули і 158 отримали поранення в Судані в результаті артилерійського обстрілу антиурядового ополчення ринку в місті Омдурман, яке розташоване на місці злиття річок Білий і Блакитний Ніл, навпроти столиці країни Хартума.

Представник гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" (MSF) повідомив у Найробі в неділю, що генеральний секретар організації Кріс Лок'єр під час нападу перебував у лікарні Аль-Нао, яку підтримує MSF.

Він описував сцени "абсолютного кровопролиття": 

Морг повний мертвих людей. Є десятки постраждалих із тяжкими травмами. У відділенні невідкладної допомоги скрізь є поранені, а медична бригада робить усе, що може

У боротьбі за владу в Судані, яка триває з квітня 2023 року, фактичний правитель Абдель-Фаттах аль-Бурхан бореться зі своїм колишнім заступником Мохамедом Хамданом Дагло та його бойовим формуванням.

Обстріл омдурманського ринку, очевидно, є етапом наступу на столицю країни, - про цей наступ оголосив командир повстанського ополчення Мохамед Хамдан Дагло.

Наразі сили швидкої підтримки контролюють значні території Судану, зокрема Західний Дарфур.

Доповнення

Конфлікт, який триває вже майже два роки, забрав життя десятків тисяч суданців. Кількість біженців обчислюється мільйонами, а від голоду страждає близько половини населення країни.

У Південному Судані розбився пасажирський літак, щонайменше 20 людей загинули29.01.25, 15:15 • 23906 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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