Отчет «Врачей без границ» зафиксировал в Судане массовое насилие против гражданского населения

По данным гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF), многолетняя гражданская война в Судане привела к массовым этнически мотивированным актам насилия. В опубликованном в четверг отчете зафиксированы систематическое насилие, неизбирательные и преднамеренные убийства мирных жителей, сексуальное насилие и похищения людей.

Об этом пишет УНН со ссылкой на MSF medical and humanitarian.

Детали

В Судане происходят массовые преступления, предупреждает организация «Врачи без границ» (MSF) в опубликованном сегодня отчете под названием «В осаде, под нападением, голодом».

Документ сообщает о систематическом насилии, неизбирательных и преднамеренных убийствах гражданских лиц, мародерстве, сожжении гражданских зданий, сексуальном насилии и похищениях людей. Особое беспокойство вызывает регион вокруг Аль-Фашира.

В апреле, по оценкам, 400 000 человек бежали от катастрофических условий в течение трех недель после нового наступления RSF (суданская военизированная организация, до 2023 года подчинявшаяся правительству страны).

RSF особенно нацелились на места, где обычно проживают неарабские общины, такие как африканская этническая группа загава.

Никто не мог покинуть Аль-Фашир, если бы сказал, что он загава - цитируют источники одну женщину-беженку.

Значительная часть жителей лагеря беженцев Самсам в Северном Дарфуре нашла убежище в Аль-Фашире, где они с тех пор находятся в ловушке, — им отказывают в гуманитарной помощи. Там они подвергаются дальнейшему насилию.

По данным MSF, десятки тысяч людей бежали дальше в Тавилу, находящуюся примерно в 60 километрах, или через границу в Чад. Команды «Врачей без границ» оказали медицинскую помощь сотням выживших.

Напомним

Суданские военизированные формирования RSF и их союзники подписали договор о создании параллельного правительства в Найроби. Это происходит на фоне двухлетней гражданской войны, которая уже унесла десятки тысяч жизней.

Понад 40 людей загинули внаслідок нападу на лікарню в Судані