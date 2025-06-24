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Нью-Йорк Таймс

Понад 40 людей загинули внаслідок нападу на лікарню в Судані

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Более 40 мирных жителей, включая детей и медицинских работников, погибли в результате бомбардировки больницы Аль-Муджлад в провинции Западный Кордофан. По данным правозащитной группы Emergency Lawyers, за атаку был ответственен армейский беспилотник.

Понад 40 людей загинули внаслідок нападу на лікарню в Судані

Нападение на больницу Аль-Муджлад в Западном Кордофане, регионе, расположенном недалеко от линии фронта боевых действий между армией и военизированными Силами быстрого реагирования (RSF).

Передает УНН со ссылкой на Europa Press, EFE и ORF.

Детали

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник осудила гибель более 40 мирных жителей в результате бомбардировки больницы в Судане.

Атака произошла на больницу Аль-Муджлад в провинции Западный Кордофан, недалеко от фронта. Там суданская армия воюет против военизированных формирований Сил быстрого реагирования (RSF). Конфликт продолжается с апреля 2023 года.

Еще одно ужасное нападение на систему здравоохранения в Судане, на этот раз на больницу Аль-Муджлад в Западном Кордофане, унесло жизни более 40 мирных жителей, включая детей и медицинских работников, а также десятки раненых

- заявил генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреисус.

Напомним

Две стороны в Судане воюют с момента вспышки конфликта в апреле 2023 года. С тех пор десятки тысяч людей погибли, а около 13 миллионов были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия, которое превратило страну в арену худшей гуманитарной катастрофы на планете.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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