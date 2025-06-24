Понад 40 людей загинули внаслідок нападу на лікарню в Судані

Напад на лікарню Аль-Мудшлад в Західному Кордофані, що є регіоном біля лінії фронту бойових дій між армією та воєнізованими силами швидкої підтримки (RSF).

Передає УНН із посиланням на Europa Press, EFE та ORF.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у вівторок засудила загибель понад 40 мирних жителів внаслідок бомбардування лікарні в Судані.

Атака сталася на лікарню Аль-Муджлад у провінції Західний Кордофан, недалеко від фронту. Там суданська армія воює проти воєнізованих формувань Сил швидкої підтримки (RSF). Конфлікт триває з квітня 2023 року.

Ще один жахливий напад на систему охорони здоров’я в Судані, цього разу на лікарню Аль-Муджлад у Західному Кордофані, забрав життя понад 40 мирних жителів, включаючи дітей та медичних працівників, а також десятки поранених - заявив генеральний директор агентства Тедрос Адханом Гебреєсус.

Ми не можемо сказати цього голосніше: напади на систему охорони здоров’я мають припинитися скрізь - заявив він у своєму обліковому записі в соціальних мережах X.

За даними правозахисної групи Emergency Lawyers, за атаку був відповідальний армійський безпілотник.

Нагадаємо

Дві сторони у Судані воюють з моменту спалаху конфлікту у квітні 2023 року. З того часу десятки тисяч людей загинули, а близько 13 мільйонів були змушені покинути свої домівки через насильство, яке перетворило країну на арену найгіршої гуманітарної катастрофи на планеті.