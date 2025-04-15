У столиці Ірану біля Верховного суду сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє суддів. Ще одна людина отримала поранення під час інциденту на жвавій площі Тегерана.
У столиці Чаду Нджамені пролунали постріли біля президентського палацу. Міністр закордонних справ заявив, що військові контролюють ситуацію та захищають президента.
У столиці Чаду Нджамені сталася стрілянина біля президентського палацу після прибуття колони військової техніки. За попередніми даними, це була спроба нападу бойовиків "Боко Харам", є загиблі та поранені.
Кот-д'Івуар оголосив про виведення 600 французьких військових зі своєї території. Сенегал також підтвердив закриття французьких військових баз до кінця 2025 року, що послаблює військовий вплив Франції в регіоні.
Тристоронню зустріч щодо врегулювання конфлікту в Центральній Африці скасовано через відмову делегації Руанди. Руанда наполягала на прямому діалозі між ДР Конго та повстанським угрупованням "М23".
Уряд Чаду оголосив про припинення оборонної угоди з Францією, що призведе до виведення 1000 французьких військових. Це рішення може посилити вплив росії в регіоні через діяльність "вагнера" та пропаганду.
Влада Чаду звільнила групу росіян та білоруса, включаючи пропагандиста максима шугалея, пов'язаного з ПВК "вагнер". Їх затримали у вересні 2024 року під час президентських виборів у країні.
Арктичне всесвітнє сховище насіння поповнилося 30 000 новими зразками з 21 країни. Це найбільше поповнення з 2020 року, що свідчить про зростаючі побоювання щодо загрози конфліктів і зміни клімату для продовольчої безпеки.
На думку вчених, перші спроби людей займатися лікарською справою зафіксовані близько 30 тисяч років тому. У XVIII - XIX століттях медицина почала набувати сучасних рис, адже було зроблено багато наукових відкриттів та винаходів.
У Південно-Африканській Республіці випало до двох метрів снігу, що заблокувало рух на дорогах. Закрито шосе між двома найбільшими провінціями, екстрені служби працюють над допомогою застряглим водіям.
Центральноафриканська країна Чад потерпає від сильних повеней з липня. За даними ООН, стихія забрала 503 життя, постраждали 1,7 млн людей, знищено 200 тис. будинків та затоплено 350 тис. га угідь.
У Нігерії стався вибух в кафе, загинуло щонайменше 16 осіб. Поліція підозрює причетність терористичного угруповання "Боко Харам", яке воює з урядом з 2009 року.
Махамат Ідрісс Дебі, який захопив владу в Чаді у 2021 році, набрав 61% голосів на президентських виборах, згідно з попередніми результатами.
Росія розгорнула військово-біологічні лабораторії в Африці, в тому числі поблизу кордону з Чадом у Центральноафриканській Республіці, ймовірно, для вивчення і потенційного використання в якості зброї вірусних захворювань, не характерних для Росії.
Російські війська увійшли на військову базу США в Нігері після того, як нігерська хунта вигнала американські війська з країни.
США планують вивести більшу частину своїх військ з Чаду і Нігеру, оскільки вони працюють над поновленням угод, що регулюють роль американських військових і їхні антитерористичні операції в цих африканських країнах.
Угорщина відмовилася надати Україні 18 мільйонів доларів на озброєння. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петра Сійярто, його країна виступає за мирні переговори з регулювання конфлікту в Україні.
Американський суд засудив блогерку-мільйонерку Рубі Франке до 60 років ув'язнення за жорстоке поводження з дітьми після того, як її виснажений син втік з дому в пошуках їжі та води, а донька мала сліди побоїв і недоїдання.