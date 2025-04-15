У США "зразкова мати" шістьох дітей отримала 60 років тюрми за жорстоке поводження з дітьми

Американський суд засудив блогерку-мільйонерку Рубі Франке до 60 років ув'язнення за жорстоке поводження з дітьми після того, як її виснажений син втік з дому в пошуках їжі та води, а донька мала сліди побоїв і недоїдання.