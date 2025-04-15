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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25138 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153071 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134471 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137162 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133299 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133624 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195851 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77482 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164568 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116732 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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14 квітня, 09:26 • 110473 перегляди

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Стрілянина сталася біля Верховного суду в Тегерані: загинуло двоє суддів

У столиці Ірану біля Верховного суду сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє суддів. Ще одна людина отримала поранення під час інциденту на жвавій площі Тегерана.

Новини Світу • 18 січня, 09:43 • 34502 перегляди

Стрілянина біля президентського палацу в Чаді: ситуація під контролем

У столиці Чаду Нджамені пролунали постріли біля президентського палацу. Міністр закордонних справ заявив, що військові контролюють ситуацію та захищають президента.

Війна • 9 січня, 08:04 • 22505 перегляди

Стрілянина біля президентського палацу в Чаді: повідомляють про напад бойовиків

У столиці Чаду Нджамені сталася стрілянина біля президентського палацу після прибуття колони військової техніки. За попередніми даними, це була спроба нападу бойовиків "Боко Харам", є загиблі та поранені.

Війна • 8 січня, 22:27 • 26164 перегляди

Кот-д'Івуар заявив, що французькі війська будуть виведені

Кот-д'Івуар оголосив про виведення 600 французьких військових зі своєї території. Сенегал також підтвердив закриття французьких військових баз до кінця 2025 року, що послаблює військовий вплив Франції в регіоні.

Новини Світу • 1 січня, 06:34 • 23033 перегляди

Мирний саміт між ДР Конго та Руандою зірвано через відмову однієї зі сторін

Тристоронню зустріч щодо врегулювання конфлікту в Центральній Африці скасовано через відмову делегації Руанди. Руанда наполягала на прямому діалозі між ДР Конго та повстанським угрупованням "М23".

Новини Світу • 15 грудня, 16:10 • 24935 перегляди

Чад розриває військову угоду з Францією: що це означає для регіону?

Уряд Чаду оголосив про припинення оборонної угоди з Францією, що призведе до виведення 1000 французьких військових. Це рішення може посилити вплив росії в регіоні через діяльність "вагнера" та пропаганду.

Новини Світу • 29 листопада, 10:14 • 15764 перегляди

Африканська інтрига: чому влада Чаду затримала і відпустила російського пропагандиста шугалея

Влада Чаду звільнила групу росіян та білоруса, включаючи пропагандиста максима шугалея, пов'язаного з ПВК "вагнер". Їх затримали у вересні 2024 року під час президентських виборів у країні.

Новини Світу • 28 листопада, 09:04 • 13903 перегляди

Сховище насіння Судного Дня в Арктиці отримало на зберігання 30 000 нових зразків

Арктичне всесвітнє сховище насіння поповнилося 30 000 новими зразками з 21 країни. Це найбільше поповнення з 2020 року, що свідчить про зростаючі побоювання щодо загрози конфліктів і зміни клімату для продовольчої безпеки.

Новини Світу • 23 жовтня, 23:46 • 22866 перегляди

7 жовтня: Міжнародний день лікаря, Всесвітній день бавовни

На думку вчених, перші спроби людей займатися лікарською справою зафіксовані близько 30 тисяч років тому. У XVIII - XIX століттях медицина почала набувати сучасних рис, адже було зроблено багато наукових відкриттів та винаходів.

УНН Lite • 7 жовтня, 03:09 • 148865 перегляди

Південну Африку накрив снігопад: дороги заблоковані, замети подекуди сягають двох метрів

У Південно-Африканській Республіці випало до двох метрів снігу, що заблокувало рух на дорогах. Закрито шосе між двома найбільшими провінціями, екстрені служби працюють над допомогою застряглим водіям.

Новини Світу • 22 вересня, 14:56 • 20235 перегляди

Масштабні повені в Чаді забрали життя понад 500 людей і залишили 1,7 мільйона постраждалими

Центральноафриканська країна Чад потерпає від сильних повеней з липня. За даними ООН, стихія забрала 503 життя, постраждали 1,7 млн людей, знищено 200 тис. будинків та затоплено 350 тис. га угідь.

Новини Світу • 21 вересня, 19:26 • 25158 перегляди

В результаті вибуху, який пов'язують з "Боко Харам", в Нігерії загинуло щонайменше 16 людей

У Нігерії стався вибух в кафе, загинуло щонайменше 16 осіб. Поліція підозрює причетність терористичного угруповання "Боко Харам", яке воює з урядом з 2009 року.

Новини Світу • 2 серпня, 13:58 • 19884 перегляди

Лідер Хунти оголошений переможцем на президентських виборах у Чаді

Махамат Ідрісс Дебі, який захопив владу в Чаді у 2021 році, набрав 61% голосів на президентських виборах, згідно з попередніми результатами.

Політика • 10 травня, 03:52 • 28976 перегляди

Росія використовує Африку як базу для біолабораторій – RLI

Росія розгорнула військово-біологічні лабораторії в Африці, в тому числі поблизу кордону з Чадом у Центральноафриканській Республіці, ймовірно, для вивчення і потенційного використання в якості зброї вірусних захворювань, не характерних для Росії.

Війна • 9 травня, 00:28 • 25850 перегляди

Reuters: російські війська зайшли на базу американських військових у Нігері

Російські війська увійшли на військову базу США в Нігері після того, як нігерська хунта вигнала американські війська з країни.

Війна • 3 травня, 01:43 • 111330 перегляди

США виведуть своїх військових з африканських країн Чад і Нігер

США планують вивести більшу частину своїх військ з Чаду і Нігеру, оскільки вони працюють над поновленням угод, що регулюють роль американських військових і їхні антитерористичні операції в цих африканських країнах.

Новини Світу • 26 квітня, 09:37 • 16768 перегляди

Угорщина відмовилася виділяти 18 мільйонів доларів, призначених для озброєння України - очільник МЗС

Угорщина відмовилася надати Україні 18 мільйонів доларів на озброєння. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петра Сійярто, його країна виступає за мирні переговори з регулювання конфлікту в Україні.

Новини Світу • 1 березня, 15:34 • 26533 перегляди

У США "зразкова мати" шістьох дітей отримала 60 років тюрми за жорстоке поводження з дітьми

Американський суд засудив блогерку-мільйонерку Рубі Франке до 60 років ув'язнення за жорстоке поводження з дітьми після того, як її виснажений син втік з дому в пошуках їжі та води, а донька мала сліди побоїв і недоїдання.

Суспільство • 21 лютого, 20:12 • 33527 перегляди