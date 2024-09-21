Масштабні повені в Чаді забрали життя понад 500 людей і залишили 1,7 мільйона постраждалими
Київ • УНН
Центральноафриканська країна Чад потерпає від сильних повеней з липня. За даними ООН, стихія забрала 503 життя, постраждали 1,7 млн людей, знищено 200 тис. будинків та затоплено 350 тис. га угідь.
Чад у Центральній Африці продовжує потерпати від сильних повеней, які тривають з липня цього року. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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За даними ООН, стихія вже забрала життя щонайменше 503 людей, а постраждали понад 1,7 мільйона мешканців країни.
Повінь спричинила значні руйнування: понад 200 000 будинків були знищені, а понад 350 000 гектарів сільськогосподарських угідь опинилися під водою.
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