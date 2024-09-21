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Масштабные наводнения в Чаде унесли жизни более 500 человек и оставили 1,7 миллиона пострадавшими

Масштабные наводнения в Чаде унесли жизни более 500 человек и оставили 1,7 миллиона пострадавшими

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 19:26  •  2936 просмотра

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Центральноафриканская страна Чад страдает от сильных наводнений с июля. По данным ООН, стихия унесла 503 жизни, пострадали 1,7 млн человек, уничтожено 200 тыс. домов и затоплено 350 тыс. га угодий.

Чад в Центральной Африке продолжает страдать от сильных наводнений, которые продолжаются с июля этого года. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

По данным ООН, стихия уже унесла жизни по меньшей мере 503 человек, а пострадали более 1,7 миллиона жителей страны.

Наводнение вызвало значительные разрушения: более 200 000 домов были уничтожены, а более 350 000 гектаров сельскохозяйственных угодий оказались под водой.

Повені в Нігері відклали початок нового навчального року21 сентября 2024, 10:19 • 12892 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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