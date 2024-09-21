Масштабные наводнения в Чаде унесли жизни более 500 человек и оставили 1,7 миллиона пострадавшими

Чад в Центральной Африке продолжает страдать от сильных наводнений, которые продолжаются с июля этого года. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

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По данным ООН, стихия уже унесла жизни по меньшей мере 503 человек, а пострадали более 1,7 миллиона жителей страны.

Наводнение вызвало значительные разрушения: более 200 000 домов были уничтожены, а более 350 000 гектаров сельскохозяйственных угодий оказались под водой.

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