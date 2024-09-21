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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводнения в Нигере отложили начало нового учебного года

Наводнения в Нигере отложили начало нового учебного года

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 10:19  •  2140 просмотра

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Военное правительство Нигера перенесло начало учебного года на 28 октября из-за сильных дождей и наводнений. Более 300 человек погибли, а 800 000 пострадали от сильнейших за 30 лет наводнений в регионе.

Школы в Нигере начнут новый учебный год почти на месяц позже из-за сильных дождей и наводнений, сообщает военное правительство, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

«Несколько школ пострадали, а другие заняты пострадавшими», - заявил представитель правительства на государственном телеканале.

Власти перенесли дату начала со 2 на 28 октября.

За последние несколько недель эта западноафриканская страна пострадала от непрекращающихся ливней, в результате которых погибло более 300 человек из-за затопления или обрушения зданий, согласно данным министерства внутренних дел.

Международный комитет спасения сообщил, что более 800 000 человек пострадали от наводнений. Организация утверждает, что такие страны, как Нигер, Мали и Нигерия, столкнулись с одними из «самых сильных наводнений за последние 30 лет».

Военное правительство заявляет, что нуждающимся было предоставлено 9700 тонн зерна и что ситуация находится под контролем.

Растет также обеспокоенность по поводу ущерба и разрушения зданий, имеющих культурное значение. Несколько недель назад в Зиндере, втором по величине городе страны, обрушилась мечеть 19 века, построенная из дерева и соломы. Также существуют опасения по поводу того, какой ущерб был нанесен историческому центру в северном городе Агадес, известном как ворота в пустыню. Этот объект является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дополнение

Как и другие страны полузасушливого региона Сахель в Западной Африке, Нигер страдает от последствий изменения климата. Кроме наводнений, в последние годы он также пережил засухи и неурожаи.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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