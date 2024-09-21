Повені в Нігері відклали початок нового навчального року
Київ • УНН
Військовий уряд Нігеру переніс початок навчального року на 28 жовтня через сильні дощі та повені. Понад 300 людей загинули, а 800 000 постраждали від найсильніших за 30 років повеней у регіоні.
Школи в Нігері розпочнуть новий навчальний рік майже на місяць пізніше через сильні дощі та повені, повідомляє військовий уряд, пише УНН з посиланням на BBC.
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"Кілька шкіл постраждали, а інші зайняті постраждалими", - заявив представник уряду на державному телеканалі.
Влада перенесла дату початку з 2 на 28 жовтня.
За останні кілька тижнів ця західноафриканська країна постраждала від безперервних злив, внаслідок яких загинуло понад 300 людей через затоплення або обвалення будівель, згідно з даними міністерства внутрішніх справ.
Міжнародний комітет порятунку повідомив, що від повеней постраждали понад 800 000 людей. Організація стверджує, що такі країни, як Нігер, Малі та Нігерія, зіткнулися з деякими з "найсильніших повеней за останні 30 років".
Військовий уряд заявляє, що нужденним було надано 9700 тонн зерна і що ситуація перебуває під контролем.
Зростає також стурбованість з приводу збитків та руйнування будівель, що мають культурне значення. Кілька тижнів тому у Зіндері, другому за величиною місті країни, обрушилася мечеть 19 століття, збудована з дерева та соломи. Також існують побоювання з приводу того, яких збитків було завдано історичному центру в північному місті Агадес, відомому як ворота до пустелі. Цей об'єкт є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.
Доповнення
Як і інші країни напівзасушливого регіону Сахель у Західній Африці, Нігер страждає від наслідків зміни клімату. Окрім повеней, останніми роками він також пережив посухи та неврожаї.