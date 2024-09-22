Південну Африку накрив снігопад: дороги заблоковані, замети подекуди сягають двох метрів

Днями в Південно-Африканській Республіці стався сильний снігопад, який заблокував рух на дорогах. У деяких районах випало до двох метрів снігу. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Аномальний сніговий змусив закрити одне з південноафриканських шосе, яке з’єднує Гаутенг із Квазулу-Натал — дві найбільш густонаселені провінції країни.

Саме та ділянка стала однією з найбільш постраждалих від снігу, там не можна було скористатися й об’їзними шляхами. Екстрені служби всю ніч. працювали над тим, щоб дістатися до людей, що перебували в автівках

Уряд провінції Квазулу-Натал повідомив опівдні в заяві, що декільком водіям, які застрягли, доставили ковдри та їжу.

Тим часом у соцмережах з'явились кадри неочікувано засніженої Африки.

Нагадаємо

Тим часом Чад у Центральній Африці продовжує потерпати від сильних повеней, які тривають з липня цього року. За даними ООН, стихія забрала 503 життя, постраждали 1,7 млн людей, знищено 200 тис. будинків та затоплено 350 тис. га угідь.