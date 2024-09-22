Південну Африку накрив снігопад: дороги заблоковані, замети подекуди сягають двох метрів
Київ • УНН
У Південно-Африканській Республіці випало до двох метрів снігу, що заблокувало рух на дорогах. Закрито шосе між двома найбільшими провінціями, екстрені служби працюють над допомогою застряглим водіям.
Днями в Південно-Африканській Республіці стався сильний снігопад, який заблокував рух на дорогах. У деяких районах випало до двох метрів снігу. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Аномальний сніговий змусив закрити одне з південноафриканських шосе, яке з’єднує Гаутенг із Квазулу-Натал — дві найбільш густонаселені провінції країни.
Саме та ділянка стала однією з найбільш постраждалих від снігу, там не можна було скористатися й об’їзними шляхами. Екстрені служби всю ніч. працювали над тим, щоб дістатися до людей, що перебували в автівках
Уряд провінції Квазулу-Натал повідомив опівдні в заяві, що декільком водіям, які застрягли, доставили ковдри та їжу.
Тим часом у соцмережах з'явились кадри неочікувано засніженої Африки.
Нагадаємо
Тим часом Чад у Центральній Африці продовжує потерпати від сильних повеней, які тривають з липня цього року. За даними ООН, стихія забрала 503 життя, постраждали 1,7 млн людей, знищено 200 тис. будинків та затоплено 350 тис. га угідь.