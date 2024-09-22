Южную Африку накрыл снегопад: дороги заблокированы, сугробы местами достигают двух метров

На днях в Южно-Африканской Республике произошел сильный снегопад, который заблокировал движение на дорогах. В некоторых районах выпало до двух метров снега. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Аномальный снежный заставил закрыть одно из южноафриканских шоссе, которое соединяет Гаутенг с Квазулу-Натал - две самые густонаселенные провинции страны.

Именно тот участок стал одним из наиболее пострадавших от снега, там нельзя было воспользоваться и объездными путями. Экстренные службы всю ночь работали над тем, чтобы добраться до людей, находившихся в автомобилях

Правительство провинции Квазулу-Натал сообщило в полдень в заявлении, что нескольким застрявшим водителям доставили одеяла и еду.

Между тем в соцсетях появились кадры неожиданно заснеженной Африки.

Напомним,

Тем временем Чад в Центральной Африке продолжает страдать от сильных наводнений, которые продолжаются с июля этого года. По данным ООН, стихия унесла 503 жизни, пострадали 1,7 млн человек, уничтожено 200 тыс. домов и затоплено 350 тыс. га угодий.