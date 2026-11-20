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Кабінет міністрів встановив доплати у розмірі 10 тис. гривень щомісяця для поліцейських та рятувальників з 1 січня. Про це передає УНН з посиланням на урядові постанови.

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Урядова постанова №1434 передбачає встановлення особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту додаткової винагороди на час проходження служби у розмірі 10 тис. гривень із розрахунку на місяць.

Постанова також передбачає механізм збільшення виплати, зокрема, якщо загальна сума грошового забезпечення разом із доплатою буде меншою за 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (36 910 гривень), виплату збільшать.

Також урядова постанова №1432 передбачає встановлення доплати поліцейським у розмірі 10 тис. гривень.

Як і у випадку з працівниками ДСНС, поліцейським також планується збільшити виплати, якщо розмір грошового забезпечення буде меншим за 10 прожиткових мінімумів.

Однак, варто зазначити, що мова встановлення додаткової винагороди застосовується винятково до поліцейських, які проходять службу в поліції під час воєнного стану.

Обидві постанови не стосуються курсантів та слухачів закладів освіти зі специфічними умовами навчання, де готують майбутніх поліцейських та рятувальників.

Зазначимо, що обидві постанови набирають чинності одночасно із законом від 10 червня 2026 року № 4909-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осучаснення розміру грошового забезпечення".

У червні Рада ухвалила законопроєкт щодо оновленої системи виплат для поліцейських і рятувальників. Зокрема, документ встановлює, що грошове забезпечення складається з:

посадового окладу;

окладу за спеціальним званням;

надбавки за вислугу років;

премії;

інших видів грошового забезпечення поліцейських (у тому числі постійного характеру та одноразові), визначених Кабміном.

Закон набирає чинності з 1 січня 2027 року.

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Розмір грошового забезпечення, за законом, не може бути менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3328 гривень, проте у проєкті Держбюджету Кабмін пропонує встановити прожитковий мінімум на рівні 3691 гривень, тобто зарплата рятувальників та поліцейських буде становити 36910 гривень.

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