Власна безпека - самотужки: США закликають партнерів у африканських країнах нарощувати потенціал для більшої самостійності

$41.510.01
46.990.07
ukenru
Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці
Ексклюзив
13:26 • 400 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

13:04 • 1882 перегляди

Обмеження на дальність західної зброї для ударів по рф знято - Мерц

Ексклюзив
11:58 • 11259 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
09:30 • 32445 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
08:54 • 52590 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

08:18 • 55119 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 67187 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 79879 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 77959 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 83657 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
89%
746мм
Популярнi новини

Для захоплення "буферної зони" медведєва росії потрібно 91 рік - ISW

26 травня, 04:26 • 36052 перегляди

Київ третю ніч поспіль під російською атакою дронів: є пошкодження в одному районі

26 травня, 05:49 • 24204 перегляди

Другу ніч підряд Польща підіймала винищувачі через атаку рф на Україну

26 травня, 06:18 • 71179 перегляди

Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства

26 травня, 06:59 • 45266 перегляди

Ізраїль має намір взяти під контроль 75% Гази за два місяці - Bloomberg

09:48 • 15335 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 389538 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 426448 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 378048 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 468826 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 545829 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Фрідріх Мерц

Кейр Стармер

Урсула фон дер Ляєн

Дональд Туск

Актуальні місця

Київ

Ватикан

Одеська область

Гаага

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 153193 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 256668 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 93935 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 88005 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 90316 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

NASAMS

IRIS-T

Financial Times

Власна безпека - самотужки: США закликають партнерів у африканських країнах нарощувати потенціал для більшої самостійності

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

Пентагон закликає африканські країни нарощувати потенціал самостійності. США скорочують військову присутність, а Китай та Росія посилюють свою роль у регіоні.

Власна безпека - самотужки: США закликають партнерів у африканських країнах нарощувати потенціал для більшої самостійності

Вразливі союзники в Африці мають бути готовими до того, щоб бути більш самодостатніми, вважають представники Пентагону.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Протягом чотирьох тижнів війська наймасштабніші в Африці військові навчання "Африканський лев", зібрали представників з понад 40 країн, які  відпрацьовували протидію загрозам з повітря, на суші та на морі. За підсумками цього періоду роботи, вказується, що американські військові вже відмовляються від звичних тем "належного управління, але тепер просувають меседж із закликом до союзників в Африці - слід бути готовими до більшої самостійності.

Нам потрібно мати змогу вивести наших партнерів на рівень незалежних операцій

- сказав генерал Майкл Ленглі в інтерв'ю Associated Press.

Меседжі про взаємопов'язану роботу оборони, дипломатії і розвитку колись становили основу безпекової позиції Вашингтона раніше. 

- пише АР.

Але зараз, на їхнє місце прийшли заклики допомагати союзникам розбудовувати спроможність управляти власною безпекою. Це, за словами Ленглі, є пріоритетом для Міністерства оборони президента Дональда Трампа.

Трамп може закрити посольства і консульства в Африці та скоротити Держдеп20.04.25, 17:12 • 9697 переглядiв

Відповідний зсув відбувається відбувається на тлі заходів, які вживають американські військові для "створення більш компактних, смертоносних сил". Ці плани включають потенційне скорочення військових керівних посад в Африці.

Тим часом, Китай розпочав власну розширену програму навчання африканських військових. І в цей же момент, "російські найманці переосмислюють та зміцнюють свою роль як партнера з безпеки" - у контексті територій країн Північної, Західної та Центральної Африка, зазначає видання.

Нагадаємо

Ще декілька років тому УНН передавав, що глава Пентагону Марк Еспер розглядав можливість скорочення чисельності американських військ, розміщених в ряді країн на заході Африки.

У минулому році США планували вивести більшу частину своїх військ з Чаду і Нігеру, на тлі роботи "над поновленням угод, що регулюють роль американських військових і їхні антитерористичні операції" в цих африканських країнах.

"путін збожеволів": у кремлі заяву Трампа пояснили "емоційним перевантаженням"26.05.25, 14:33 • 1482 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Ассошіейтед Прес
Міністерство оборони США
Пентагон
Дональд Трамп
Чад
Африка
Китай
США
Brent
$64.15
Bitcoin
$109,852.50
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,362.94
Ethereum
$2,568.59