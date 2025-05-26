Власна безпека - самотужки: США закликають партнерів у африканських країнах нарощувати потенціал для більшої самостійності
Київ • УНН
Пентагон закликає африканські країни нарощувати потенціал самостійності. США скорочують військову присутність, а Китай та Росія посилюють свою роль у регіоні.
Вразливі союзники в Африці мають бути готовими до того, щоб бути більш самодостатніми, вважають представники Пентагону.
Передає УНН із посиланням на Associated Press.
Деталі
Протягом чотирьох тижнів війська наймасштабніші в Африці військові навчання "Африканський лев", зібрали представників з понад 40 країн, які відпрацьовували протидію загрозам з повітря, на суші та на морі. За підсумками цього періоду роботи, вказується, що американські військові вже відмовляються від звичних тем "належного управління, але тепер просувають меседж із закликом до союзників в Африці - слід бути готовими до більшої самостійності.
Нам потрібно мати змогу вивести наших партнерів на рівень незалежних операцій
Меседжі про взаємопов'язану роботу оборони, дипломатії і розвитку колись становили основу безпекової позиції Вашингтона раніше.
Але зараз, на їхнє місце прийшли заклики допомагати союзникам розбудовувати спроможність управляти власною безпекою. Це, за словами Ленглі, є пріоритетом для Міністерства оборони президента Дональда Трампа.
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Відповідний зсув відбувається відбувається на тлі заходів, які вживають американські військові для "створення більш компактних, смертоносних сил". Ці плани включають потенційне скорочення військових керівних посад в Африці.
Тим часом, Китай розпочав власну розширену програму навчання африканських військових. І в цей же момент, "російські найманці переосмислюють та зміцнюють свою роль як партнера з безпеки" - у контексті територій країн Північної, Західної та Центральної Африка, зазначає видання.
Нагадаємо
Ще декілька років тому УНН передавав, що глава Пентагону Марк Еспер розглядав можливість скорочення чисельності американських військ, розміщених в ряді країн на заході Африки.
У минулому році США планували вивести більшу частину своїх військ з Чаду і Нігеру, на тлі роботи "над поновленням угод, що регулюють роль американських військових і їхні антитерористичні операції" в цих африканських країнах.
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