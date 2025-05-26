Собственная безопасность – самостоятельно: США призывают партнеров в африканских странах наращивать потенциал для большей самостоятельности

Уязвимые союзники в Африке должны быть готовы к тому, чтобы быть более самодостаточными, считают представители Пентагона.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

В течение четырех недель войска самых масштабных в Африке военных учений "Африканский лев", собрали представителей из более чем 40 стран, которые отрабатывали противодействие угрозам с воздуха, на суше и на море. По итогам этого периода работы, указывается, что американские военные уже отказываются от привычных тем "надлежащего управления, но теперь продвигают месседж с призывом к союзникам в Африке - следует быть готовыми к большей самостоятельности.

Нам нужно иметь возможность вывести наших партнеров на уровень независимых операций - сказал генерал Майкл Лэнгли в интервью Associated Press.

Месседжи о взаимосвязанной работе обороны, дипломатии и развития когда-то составляли основу позиции безопасности Вашингтона ранее. - пишет АР.

Но сейчас, на их место пришли призывы помогать союзникам развивать способность управлять собственной безопасностью. Это, по словам Лэнгли, является приоритетом для Министерства обороны президента Дональда Трампа.

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Соответствующий сдвиг происходит на фоне мер, которые принимают американские военные для "создания более компактных, смертоносных сил". Эти планы включают потенциальное сокращение военных руководящих должностей в Африке.

Тем временем, Китай начал собственную расширенную программу обучения африканских военных. И в этот же момент, "российские наемники переосмысливают и укрепляют свою роль как партнера по безопасности" - в контексте территорий стран Северной, Западной и Центральной Африка, отмечает издание.

Напомним

Еще несколько лет назад УНН передавал, что глава Пентагона Марк Эспер рассматривал возможность сокращения численности американских войск, размещенных в ряде стран на западе Африки.

В прошлом году США планировали вывести большую часть своих войск из Чада и Нигера, на фоне работы "над возобновлением соглашений, регулирующих роль американских военных и их антитеррористические операции" в этих африканских странах.

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