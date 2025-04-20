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Трамп может закрыть посольства и консульства в Африке и сократить Госдеп

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Президент США Дональд Трамп может подписать указ о сокращении деятельности Госдепартамента. Он предусматривает ликвидацию бюро по делам Африки, закрытие необязательных посольств и увольнение части дипломатов и госслужащих.

Трамп может закрыть посольства и консульства в Африке и сократить Госдеп

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может подписать указ о сокращении деятельности Госдепартамента и американских посольств в Африке. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Кроме этого, документ предлагает сократить подразделения в штаб-квартире Госдепа, занимающиеся вопросами изменения климата, демократии и прав человека.

Цель указа, который Трамп может подписать уже на следующей неделе, - провести "строгую реорганизацию" Госдепартамента США и "оптимизировать выполнение миссий" при одновременном сокращении "растрат, мошенничества и злоупотреблений". Согласно копии 16-страничного документа, изменения должны быть реализованы до 1 октября.

По словам источников, подписание указа будет сопровождаться увольнениями как дипломатов, так и госслужащих. В частности, Госдепартамент начнет отправлять большое количество сотрудников в оплачиваемый отпуск и рассылать уведомления об увольнении.

Также проект указа призывает отменить экзамен на дипломатическую службу для будущих дипломатов и устанавливает новые критерии приема на работу. В том числе "соответствие внешнеполитическому видению президента".

Как говорится в документе, Госдеп должен будет значительно расширить использование искусственного интеллекта для помощи в составлении документов, а также для "разработки и обзора политики" и "оперативного планирования".

Издание пишет, что к моменту подписания некоторые положения указа могут быть изменены. Далее СМИ добавляет, что предлагаемая реорганизация позволит избавиться от региональных бюро, которые помогают разрабатывать и проводить политику во многих частях мира. Вместо этого эти функции будут распределяться между четырьмя "корпусами". Среди которых именно:

  • Евразийский корпус, состоящий из Европы, рф и Центральной Азии;
    • Ближневосточный корпус, состоящий из арабских стран, Ирана, Пакистана и Афганистана;
      • Латиноамериканский корпус, состоящий из Центральной Америки, Южной Америки и Карибского бассейна;
        • Индо-Тихоокеанский корпус, состоящий из Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Бутана и Мальдивских островов.

          Одним из предложений в проекте является ликвидация бюро по делам Африки, которое отвечает за политику США в странах к югу от Сахары. Вместо него предполагается создать гораздо меньший офис спецпосланника по делам Африки, который будет подчиняться Совету нацбезопасности при Белом доме. Новый офис сосредоточится лишь на нескольких приоритетных направлениях, включая "скоординированные антитеррористические операции" и "стратегическую добычу и торговлю критически важными природными ресурсами".

          В проекте также говорится о том, что все "необязательные" посольства и консульства в странах к югу от Сахары будут закрыты до 1 октября. Дипломатов отправят в Африку в рамках "целевых миссий".

          В Госдепе США требуют доносить на коллег из-за "антихристианских предубеждений"12.04.25, 16:55 • 4065 просмотров

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

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