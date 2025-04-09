"Чем дольше война, тем роскошнее одевается Порошенко" - эксперт показал куртку нардепа за 18400 евро.
Эксперты рассказали о самых популярных туристических направлениях среди украинцев зимой. В Украине лидируют Карпаты, за рубежом -
Египет и ОАЭ, а цены на отдых варьируются и достигают до 2000 долларов.
На саммите COP29 богатые страны согласились выделять ежегодно $300 млрд до 2035 года бедным государствам на борьбу с изменением
климата. Эксперты и представители уязвимых стран считают эту сумму недостаточной.
Рыбак снял на видео большую белую акулу длиной почти 4 метра возле островов Поркероль и Пор-Кро во Франции. Вид занесен в Красный
список как находящийся под угрозой исчезновения.
Эксперт призывает Порошенко отреагировать на задержание депутата "Европейской солидарности" с 1,5 млн долларов наличных. Это не
первый скандал с депутатами "ЕС", на который лидер партии не реагирует.
Аналитики движения "ЧЕСНО" обнаружили, что "Европейская солидарность" потратила 167 млн грн госфинансирования на связанные с
Порошенко компании. Партия также предоставила 120 млн грн "возвратной помощи" близкой общественной организации.
Артур Герасимов приобрел имение в Плютах под Киевом в июле 2022 года. Эксперты оценивают реальную стоимость недвижимости в 2-2,5
млн долларов, но в декларации указано менее 3 млн грн.
Лидер "Европейской солидарности" Порошенко за сентябрь увеличил состояние на 1,13 млрд грн. Основной источник - проценты и
дивиденды от ценных бумаг, купленных за выведенные из Украины средства.
Россиянин получил серьезные травмы после нападения акулы, которая укусила его за ногу во время купания возле атолла Нуну на
Мальдивах, и нуждался в операции и длительной реабилитации.