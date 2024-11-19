Крайне редкое событие: четырехметровую белую акулу заметили на средиземноморском побережье Франции
Киев • УНН
Рыбак снял на видео большую белую акулу длиной почти 4 метра возле островов Поркероль и Пор-Кро во Франции. Вид занесен в Красный список как находящийся под угрозой исчезновения.
Экземпляр размером почти 4 метра был снят на видео у побережья островов Поркероль и Пор-Кро в департаменте Вар.
Пишет УНН со ссылкой на Еuronews и France 3.
В начале ноября возле островов Поркероль и Порт-Крос в департаменте Вар на Лазурном берегу один из рыбаков заметил и снял на видео четырехметровую большую белую акулу.
На видео, загруженном в Facebook, видно, как акула плывет рядом с лодкой, ее плавник торчит из воды. Ее сопровождают несколько рыб.
Справочно
Большая белая акула (Carcharodon carcharias) - вид, занесенный в Европейский Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) как "находящийся под угрозой исчезновения".
Французский музей естественной истории в Париже и Группа по исследованию фокейских акул (GPER) подтвердили, что акула на видео - большая белая.
"Особь, которую наблюдали возле Порт-Кросса, действительно является большой белой акулой, я думаю, что это молодая особь, не молодняк, но еще не взрослая", - сказал Николя Зиани, научный директор GPER, в интервью France 3 Provence Alpes Côte d'Azur.
Редкую "рыбу-весло", мифический вестник гибели, нашли в Калифорнии17 нояб. 2024, 14:03 • 21486 просмотров
По данным GPER, с 1600 года в Лионском заливе было зарегистрировано около сорока особей.
Несмотря на свою редкость, большая белая акула иногда становится жертвой случайной поимки, особенно из-за ее нападения на голубого тунца.
На Мальдивах акула напала на российского туриста на Мальдивах8 апр. 2024, 13:33 • 25781 просмотр