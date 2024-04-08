На Мальдивах акула напала на российского туриста на Мальдивах

На россиянина, который купался в океане возле атолла Нуну, внезапно напала акула, вонзившись в его ногу. Он получил серьезные ранения и нуждался в оперативном вмешательстве, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал 112.

На Мальдивах, возле атолла Нуну, акула напала на россиянина, и впилась ему в ногу. Мужчина серьезно пострадал, понадобилась операция. Его ждет долгая реабилитация.

Он был гостем элитного отеля "Мовенпик", который сразу же открестился от постояльца и нападения акулы.

"Нам нечего комментировать, потому что нам не поступало никаких сообщений о нападении акулы на человека", - сообщили в отеле.

Напомним

На катамаран под руководством томского путешественника Евгения Ковалевского напали акулы. Чтобы спастись, команда попросила помощи у проходившего неподалеку сухогруза.