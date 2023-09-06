На російських мандріників напали акули - відео

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Перша атака хижаків сталася 4 вересня. Вони прокусили задній лівий балон катамарану і він повністю пішов під воду, але команда трималася добу і змогла пройти майже сто миль. Проте акули не відступили і 5 вересня стався ще один напад, катамаран почав тонути, люди подали сигнал про допомогу. За 45 хвилин до нього підійшов суховантаж Dugong Ace, що прямував до Шанхая.

Екіпаж підняв на рятувальний корабель усі речі, але евакуювати катамаран не вийшло - він пішов на дно. Зараз екстремали прямують до Брісбена.

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