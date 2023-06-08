Акула на смерть загризла росіянина у Хургаді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Акула на смерть загризла чоловіка у Хургаді. Все сталося неподалік найпопулярнішого пляжу в місті Dream Beach, пише УНН з посиланням на Mash.
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Ще одна дівчина встигла врятуватися та вибратися з води. Нині в море нікого не пускають.
Тим часом усі пляжі у місті закрили. Морська поліція Єгипту попереджає громадян, що вода є небезпечною.
За інформацією джерела Mash, убитий акулою чоловік у Хургаді — 23-річний Володимир Попов із Архангельська. У мзс рф також підтвердили інформацію про загиблого росіянина.
Редакція УНН бажає акулі уникнути харчової інтоксикації внаслідок поїдання русні.