Акула насмерть загрызла россиянина в Хургаде

Детали

Еще одна девушка успела спастись и выбраться из воды. Сейчас в море никого не пускают.

Тем временем все пляжи в городе закрыли. Морская полиция Египта предупреждает граждан, что вода опасна.

По информации источника Mash, убитый акулой мужчина в Хургаде — 23-летний Владимир Попов из Архангельска. В мид рф также подтвердили информацию о погибшем россиянине.

Редакция УНН желает акуле избежать пищевой интоксикации в результате поедания русни.