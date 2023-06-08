Акула насмерть загрызла россиянина в Хургаде
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Акула насмерть загрызла мужчину в Хургаде. Все произошло недалеко от самого популярного пляжа в городе Dream Beach, пишет УНН со ссылкой на Mash.
Детали
Еще одна девушка успела спастись и выбраться из воды. Сейчас в море никого не пускают.
Тем временем все пляжи в городе закрыли. Морская полиция Египта предупреждает граждан, что вода опасна.
По информации источника Mash, убитый акулой мужчина в Хургаде — 23-летний Владимир Попов из Архангельска. В мид рф также подтвердили информацию о погибшем россиянине.
Редакция УНН желает акуле избежать пищевой интоксикации в результате поедания русни.