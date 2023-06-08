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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Акула насмерть загрызла россиянина в Хургаде

Киев • УНН

 • 1557462 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Акула насмерть загрызла мужчину в Хургаде. Все произошло недалеко от самого популярного пляжа в городе Dream Beach, пишет УНН со ссылкой на Mash.

Акула насмерть загрызла россиянина в Хургаде

Детали

Еще одна девушка успела спастись и выбраться из воды. Сейчас в море никого не пускают.

Тем временем все пляжи в городе закрыли. Морская полиция Египта предупреждает граждан, что вода опасна.

По информации источника Mash, убитый акулой мужчина в Хургаде — 23-летний Владимир Попов из Архангельска. В мид рф также подтвердили информацию о погибшем россиянине.

Редакция УНН желает акуле избежать пищевой интоксикации в результате поедания русни.

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