На российских путешественников напали акулы - видео

Детали

Первая атака хищников произошла 4 сентября. Они прокусили задний левый баллон катамарана и он полностью ушел под воду, но команда держалась сутки и смогла пройти почти сто миль. Однако акулы не отступили и 5 сентября произошло еще одно нападение, катамаран начал тонуть, люди подали сигнал о помощи. Через 45 минут к нему подошел сухогруз Dugong Ace, направлявшийся в Шанхай.

Экипаж поднял на спасательный корабль все вещи, но эвакуировать катамаран не получилось - он пошел ко дну. Сейчас экстремалы направляются в Брисбен.

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