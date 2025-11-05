ukenru
Пока фронт горит под Покровском, депутаты Порошенко бронируют курорты и просят Кабмин отпустить их за границу — Валентин Гладких

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Депутаты "Евросолидарности" готовятся к зимним праздникам за границей. Фракция требует от Кабмина отменить ограничения на выезд должностных лиц, заявляя о служебных командировках.

Пока фронт горит под Покровском, депутаты Порошенко бронируют курорты и просят Кабмин отпустить их за границу — Валентин Гладких

Пока украинские военные сдерживают штурмы россиян в Донецкой области, народные депутаты от партии Петра Порошенко готовятся к зимним праздникам за границей. Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких, комментируя требование "Евросолидарности" отменить постановление правительства, которое ограничивает выезд чиновников во время военного положения, пишет УНН со ссылкой на УНИАН.

"Пока силы обороны сдерживают штурмы россиян на Покровск, депутаты "Евросолидарности" уже бронируют отели на Мальдивах на праздники и требуют от Кабмина выпустить их из страны", — написал Гладких.

По его словам, фракция "Европейская солидарность" Петра Порошенко требует от правительства разрешения на выезд за границу на отдых под видом "служебных командировок".

"Зачем в конце года депутатам и чиновникам Порошенко крайне необходим выезд в командировку? По опыту прошлых праздников или летних каникул, депутаты Порошенко под предлогом командировок едут на отдых", — отметил эксперт.

Гладких напомнил, что подобные ситуации уже случались — в частности, в прошлом году депутаты от "Евросолидарности" поехали на Мальдивы, прикрываясь участием в европейских мероприятиях. Тогда в СМИ появились фото политиков с роскошными часами и украшениями общей стоимостью около 10 миллионов гривен.

"Те же нардепы от "Европейской солидарности" в ВР под предлогом командировок в начале лета массово уехали на отдых в страны ЕС. Фракция "Европейская солидарность" имеет свои любимые курорты: Ницца, Кап-Ферра, Монако, Италия, Испания. Сам Петр Алексеевич душой отдыхает в Лондоне – там у него скрываются военнообязанные сыновья-уклонисты, а телом – в Испании, на своей вилле по соседству с кумами Свинарчуками, которых всех вместе должны посадить за разворовывание оборонки", – отмечает Гладких.

По словам Гладких, подобное поведение фракции демонстрирует полную оторванность от реалий войны и безразличие к ситуации на фронте.

"Это показывает реальное отношение Порошенко и его команды к войне, к ВСУ, к стране. Угроза потери Покровска их беспокоит меньше, чем риск не погреться на пляжах", — подытожил эксперт.

Как сообщалось, в октябре Петр Порошенко задекларировал более 55 миллионов гривен доходов. Большинство финансовых поступлений за месяц — от венгерского правительства Орбана. Среди источников дохода нардепа указаны проценты от выведенных из Украины капиталов.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Валентин Гладких
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Монако
Покровск
Донецкая область
Петр Порошенко
Мальдивы
Европейский Союз
Италия
Испания
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Лондон