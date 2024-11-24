Выделенных денег недостаточно для борьбы с климатом: итоги саммита COP29

Участники климатического саммита COP29 достигли соглашения. На борьбу с изменением климата богатые страны будут давать бедным государствам деньги, но их недостаточно. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Документ появился после нескольких дней публичных и закрытых взаимных обвинений, а также перепалок между почти 200 странами, представленными на встрече у Каспийского моря.

В частности, в ночь на субботу крупнейшие экономические державы, включая США, Британию, ЕС и Китай, спорили о том, как и какими странами будут предоставлены деньги. После этого крупные богатые страны согласились увеличить предложение с 250 млрд долларов.

Как результат, в итоговом соглашении сказано, что богатые страны согласились предоставлять не менее 300 млрд долларов в год вплоть до 2035 года, чтобы помочь бедным странам бороться с изменением климата.

Однако, как пишет Politico, минимум в размере 300 млрд долларов - это гораздо меньше триллионов долларов, которые понадобятся бедным и уязвимым странам, чтобы противостоять постоянному росту уровня моря, а также штормам, засухам и наводнениям, которые согласно нескольким анализам усиливаются.

Существуют другие способы привлечения этих средств. Например, частный капитал и торговля углеродными кредитами, правила которой также достигли окончательного соглашения в субботу. Однако представители бедных и уязвимых стран, таких как Малави, Маршалловы Острова и Мальдивы, заявили, что этой суммы просто недостаточно для удовлетворения их потребностей.

Мы увидели здесь, на этом климатическом саммите, худшее проявление оппортунизма. Мы уходим с небольшой частью финансирования, в котором остро нуждаются уязвимые к климату страны. Это далеко не достаточно, но это начало, заявила Тина Стени, спецпредставитель Маршалловых островов по вопросам климата.

Финансовое соглашение также сопровождается кучей неопределенности относительно окончательной суммы, которую заплатит любая богатая страна. Это происходит на фоне того, что избранный президент Дональд Трамп, который называет изменение климата обманом, готовится взять на себя власть в Вашингтоне.

В то же время ЕС, который и так является крупнейшим донорским блоком, ожидает, что ему придется взять на себя большую часть бремени, поскольку участие США сокращается.

Издание добавило, что соглашение в целом соответствовало ожиданиям, установленным в докладе ООН на прошлой неделе.

Богатые страны на COP29 согласились выделить на климат больше после критики развивающихся стран