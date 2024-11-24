Выделенных денег недостаточно для борьбы с климатом: итоги саммита COP29

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 126692 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 133051 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 142060 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 175488 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 162078 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 130088 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 139224 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143838 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150815 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151237 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На фронте 125 боевых столкновений за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ

На фронте 125 боевых столкновений за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ

 • 21484 просмотра
Реформа МСЭК и повторный осмотр для людей с инвалидностью: кому и когда проходить

Реформа МСЭК и повторный осмотр для людей с инвалидностью: кому и когда проходить

 • 16965 просмотра
США чтят ваше прошлое и стоят с вами в настоящем: Байден сделал важное заявление в годовщину Голодомора

США чтят ваше прошлое и стоят с вами в настоящем: Байден сделал важное заявление в годовщину Голодомора

 • 16558 просмотра
В Минэкономики объяснили, что изменится и кто потеряет отсрочку от мобилизации

В Минэкономики объяснили, что изменится и кто потеряет отсрочку от мобилизации

 • 19626 просмотра
Зеленский раскритиковал саммит G20 из-за слабой поддержки Украины

Зеленский раскритиковал саммит G20 из-за слабой поддержки Украины

 • 17057 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 126685 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 111440 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 123918 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 175483 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 162073 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

 • 82715 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 94056 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

 • 87750 просмотра
Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

 • 61405 просмотра
Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

 • 82233 просмотра
Актуальное
Выделенных денег недостаточно для борьбы с климатом: итоги саммита COP29

Выделенных денег недостаточно для борьбы с климатом: итоги саммита COP29

Киев  •  УНН

 • 1843 просмотра

Read in English

На саммите COP29 богатые страны согласились выделять ежегодно $300 млрд до 2035 года бедным государствам на борьбу с изменением климата. Эксперты и представители уязвимых стран считают эту сумму недостаточной.

Участники климатического саммита COP29 достигли соглашения. На борьбу с изменением климата богатые страны будут давать бедным государствам деньги, но их недостаточно. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Документ появился после нескольких дней публичных и закрытых взаимных обвинений, а также перепалок между почти 200 странами, представленными на встрече у Каспийского моря.

В частности, в ночь на субботу крупнейшие экономические державы, включая США, Британию, ЕС и Китай, спорили о том, как и какими странами будут предоставлены деньги. После этого крупные богатые страны согласились увеличить предложение с 250 млрд долларов.

Как результат, в итоговом соглашении сказано, что богатые страны согласились предоставлять не менее 300 млрд долларов в год вплоть до 2035 года, чтобы помочь бедным странам бороться с изменением климата.

Однако, как пишет Politico, минимум в размере 300 млрд долларов - это гораздо меньше триллионов долларов, которые понадобятся бедным и уязвимым странам, чтобы противостоять постоянному росту уровня моря, а также штормам, засухам и наводнениям, которые согласно нескольким анализам усиливаются.

Существуют другие способы привлечения этих средств. Например, частный капитал и торговля углеродными кредитами, правила которой также достигли окончательного соглашения в субботу. Однако представители бедных и уязвимых стран, таких как Малави, Маршалловы Острова и Мальдивы, заявили, что этой суммы просто недостаточно для удовлетворения их потребностей.

Мы увидели здесь, на этом климатическом саммите, худшее проявление оппортунизма. Мы уходим с небольшой частью финансирования, в котором остро нуждаются уязвимые к климату страны. Это далеко не достаточно, но это начало,

заявила Тина Стени, спецпредставитель Маршалловых островов по вопросам климата.

Финансовое соглашение также сопровождается кучей неопределенности относительно окончательной суммы, которую заплатит любая богатая страна. Это происходит на фоне того, что избранный президент Дональд Трамп, который называет изменение климата обманом, готовится взять на себя власть в Вашингтоне.

В то же время ЕС, который и так является крупнейшим донорским блоком, ожидает, что ему придется взять на себя большую часть бремени, поскольку участие США сокращается.

Издание добавило, что соглашение в целом соответствовало ожиданиям, установленным в докладе ООН на прошлой неделе.

Богатые страны на COP29 согласились выделить на климат больше после критики развивающихся стран23 нояб. 2024, 13:46 • 19479 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
maldiviМальдивы
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты