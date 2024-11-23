Богатые страны на COP29 согласились выделить на климат больше после критики развивающихся стран

Европейский Союз, США и другие богатые страны на саммите COP29 договорились увеличить свое предложение по финансированию мер по борьбе с изменением климата до 300 миллиардов долларов в год до 2035 года, чтобы помочь развивающимся странам бороться с изменением климата, со ссылкой на источники в субботу, после того как предыдущее предложение было отклонено как оскорбительно низкое, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Саммит должен был завершиться в пятницу, но затянулся, поскольку переговорщики из почти 200 стран, которые должны принять соглашение на основе консенсуса, пытались достичь соглашения по плану финансирования мер по борьбе с изменением климата на следующее десятилетие.

Предложение о сделке в размере 250 миллиардов долларов, подготовленное председательством Азербайджана на COP29 в пятницу, было сочтено развивающимися странами крайне недостаточным.

Неясно, была ли пересмотренная позиция богатых стран официально доведена до сведения развивающихся стран на встрече в столице Азербайджана Баку, и будет ли этого достаточно, чтобы заручиться их поддержкой.

Переговоры COP29 обнажили разногласия между богатыми правительствами, ограниченными жесткими внутренними бюджетами, и развивающимися странами, потрясенными стремительно растущими расходами на штормы, наводнения и засухи, вызванные изменением климата, отмечает издание.

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