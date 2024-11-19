Украина представила амбициозный климатический план на COP29: что пообещали миру
Киев • УНН
На климатической конференции ООН COP29 Украина обязалась сократить выбросы на 65% до 2030 года. План предусматривает инвестиции в 78 млрд долларов и увеличение доли возобновляемой энергетики до 27%.
В рамках реализации экологических инициатив на Международной климатической конференции ООН COP29 Украина представила Национальный план, который содержит обязательства сократить выбросы парниковых газов на 65% до 2030 года по сравнению с 1990 годом и достичь 27% доли возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении. Об этом УНН пишет со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Детали
Во время климатической конференции ООН COP29, которая проходит в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года, заместитель министра экономики Андрей Телюпа представил украинский Национальный план по энергетике и климату (НПЭК). План содержит 140 конкретных мероприятий и устанавливает амбициозные цели: сокращение выбросов парниковых газов на 65% к 2030 году по сравнению с 1990 годом и достижения 27% доли возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении.
Также он представил масштабный инвестиционный портфель, разработанный для воплощения целей НПЭК. Он включает 260 проектов на сумму около 50 млрд долларов и 140 проектов государственных инвестиций стоимостью 28 млрд долларов. В поддержку внедрения плана создана институциональная структура: Офис зеленого перехода при Минэкономики и межведомственную рабочую группу. Планируется, что первые пилотные проекты будут представлены на Конференции по восстановлению Украины в 2025 году.
Также в рамках COP29 обсудили роли циркулярной экономики в достижении климатических целей. Заместитель министра экономики отметил, что украинское правительство настроено восстанавливать страну по принципу "build back better" ("отстроить лучше"), и поэтому ставит циркулярную экономику и ресурсоэффективность в центр своей стратегии промышленного развития. Это предполагает переход от линейных моделей производства и потребления к циркулярным, что не только уменьшает потребление ресурсов, отходы и загрязнение, но и способствует инклюзивному и устойчивому промышленному развитию.
Напомним
Великобритания обязалась сократить выбросы парниковых газов на 81% к 2035 году по сравнению с 1990 годом. Премьер-министр Кейр Стармер представил эту цель на конференции ООН по изменению климата в Баку.
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