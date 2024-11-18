Эксперты COP29: Почему цель по снижению температуры на 1,5°C стала недостижимой

Три из пяти ведущих исследовательских групп, наблюдающих за глобальными температурами, считают, что 2024 год будет как минимум на 1,5C (2,7F) жарче. Это связано с тем, что согласованная на международном уровне цель удержать глобальное повышение температуры ниже 1,5°C в течение некоторого времени "была мертвее гвоздя в двери".

Пишет УНН со ссылкой на The Guardian и Focus.

2024 год снова станет самым жарким за всю историю наблюдений, температура впервые превысит 1,5 °C над доиндустриальным уровнем.

Цель избежать превышения 1,5C мертвее гвоздя. Сейчас этого почти невозможно избежать, потому что мы слишком долго ждали, чтобы действовать - говорил Зик Хаусфатер, руководитель климатических исследований в Stripe и научный сотрудник Berkeley Earth.

Более того, специалист отметил, что "мы ускоренными темпами пересекаем границу 1,5°C, и это будет продолжаться до тех пор, пока глобальные выбросы не прекратят расти". Выводы подтвердили три из пяти ведущих исследовательских групп, отслеживающих глобальные температуры.

В то же время, дипломаты и эксперты на COP29 не перестают говорить о 1,5°C.

Очевидно, что 1,5°C становится все труднее. Независимо от того, насколько это трудно, я не хочу отказываться от этой цели, хорошо зная, какой вред лежит по ту сторону этих 1,5°C - сказал Вопке Хоекстра, комиссар Европейского Союза по вопросам климата.

Однако цель 1,5°C сейчас кажется скорее риторической, чем научно достижимой, если не учитывать огромные объемы поглощения углерода в будущем с помощью еще непроверенных технологий, пишет Guardian.

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"Я никогда не думал, что 1,5C - это мыслимая цель. Я думал, что это бессмысленная вещь. Я совершенно не удивлен, как и почти все климатологи, что мы проскакиваем мимо нее с такой скоростью", - сказал Гэвин Шмидт, климатолог из NASA.

Большая проблема, говорят эксперты по вопросам климата и политики, заключается в том, что никто не знает, какую цель принять следующей. Это должно быть 1,6°C, или 1,7°C, или даже больше? Что является реалистичным, но одновременно мотивирующим? Должна ли новая цель быть другой целевой температурой или чем-то другим?

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"Если мы не можем достичь 1,5C, лучше получить 1,6C, чем 1,7C, что будет лучше, чем получить 2C или больше", отмечают специалисты.

"В любом случае нас не ждет хороший результат. Это сложно. Но каждая десятая градуса имеет значение", добавил Хаусфатер.

Дополнение

Все страны должны представить свои новые климатические цели до февраля. Чтобы сохранить глобальные климатические цели "живыми", "каждая страна должна представить общеэкономические национальные планы действий по изменению климата (NDC), которые соответствуют пределам градусов", – сказал в своей речи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на СОР29.

"Большая двадцатка", как самый большой источник выбросов, должна возглавить процесс поэтапного отказа от ископаемого топлива.

Напомним,

Ранее УНН передавал, что изменение климата позволило выращивать новые культуры в регионах Украины, где они ранее не выращивались, создавая возможности для развития аграрного сектора. Об этом отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на конференции "Климатические изменения: вызовы для аграрного образования и науки".

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