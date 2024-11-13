Новый рекорд выбросов CO₂ ожидается в 2024: почему это важно для планеты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глобальные выбросы CO₂ от ископаемого топлива вырастут на 0,8% в 2024 году, достигнув 37,4 млрд метрических тонн. Существует 50% вероятность превышения потепления на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Глобальные выбросы CO₂ от ископаемого топлива достигнут рекордного уровня в 2024 году, увеличившись на 0,8%.

Передает УНН со ссылкой на Global Carbon Project.

Глобальный углеродный отчет на 2024 год предполагает, что выбросы ископаемого углекислого газа (CO2) достигнут уровня 37,4 миллиарда метрических тонн, что на 0,8% больше, чем в 2023 году.

Также исследователи добавляют, что прогнозируемые выбросы, связанные с изменениями в землепользовании, такими как вырубка лесов, как ожидается, достигнут 41,6 миллиардов тонн (+2,5%). По данным Глобального углеродного проекта, за последнее десятилетие общие выбросы CO₂ достигли плато.

При нынешних темпах существует 50% вероятность того, что потепление превысит 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Комментарии исследователей

Профессор Корин Ле Кере, научный сотрудник Королевского общества в Школе экологических наук УЭА.

Время для достижения целей Парижского соглашения истекает, и мировые лидеры, которые встретятся на COP29, должны обеспечить быстрое и глубокое сокращение выбросов ископаемого топлива, чтобы дать нам шанс удержаться на уровне значительно ниже 2°C потепления по сравнению с доиндустриальными уровнями

- сказала профессор Корри Кере.

Доктор Глен Питерс из Центра международных климатических исследований CICERO в Осло сказал: «Есть много признаков положительного прогресса на уровне стран, и есть ощущение, что пик глобальных выбросов ископаемого CO2 неизбежен, но глобальный пик остается неуловимым.

На COP29 Великобритания обязуется сократить выбросы парниковых газов на 81% к 2035 году12 нояб. 2024, 13:50 • 17260 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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