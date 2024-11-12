На COP29 Великобритания обязуется сократить выбросы парниковых газов на 81% к 2035 году

Новая цель является центральной в новом взносе, который Соединенное Королевство, как и другие страны-подписанты Парижского климатического соглашения 2015 года, должно предоставить в ООН до февраля 2025 года.

Передает УНН со ссылкой на LeMonde.

Детали

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер поставил чрезвычайно амбициозную цель на конференции ООН по изменению климата в Баку - к 2035 году сократить выбросы парниковых газов «минимум на 81%» по сравнению с 1990 годом.

Новая цель является центральной осью нового «национально определяемого вклада» (NDC), который Соединенное Королевство, как и все другие страны, подписавшие Парижское климатическое соглашение 2015 года, должно представить в ООН до февраля.

Глобальная проблема также требует глобального партнерства и ответственного международного сотрудничества - заявил глава британского правительства.

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Страмер призвал «все стороны представить амбициозные цели».

По словам Стармера, британская общественность не должна быть обременена новой целью.

«Мы не собираемся указывать людям, как им жить. Мы не собираемся указывать людям, что им делать», - сказал Стармер.

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