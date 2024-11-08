Скандал в организации COP29: исполнительный директор конференции привлекал инвестиции в связанную с ним нефтегазовую компанию
Киев • УНН
Исполнительного директора COP29 Эльнура Солтанова уличили в попытке привлечь инвестиции в нефтегазовую компанию. Global Witness зафиксировала на видео, как он обсуждает сделки по ископаемому топливу с фейковым инвестором.
Исполнительный директор Cop29 был снят на видео, в котором он, накануне саммита, обсуждает потенциальную сделку по ископаемому топливу.
Пишет УНН со ссылкой на ВВС и Global Witness.
Группа Global Witness под прикрытием фальшивой нефтегазовой группы разоблачила сферу интереса представителя команды азербайджанской COP29 Эльнура Солтанова. Сообщается, что Султанов использовал свое положение, чтобы попытаться привлечь инвестиции в связанную с ним государственную нефтегазовую компанию.
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В этот момент Султанов, как отмечается, обсуждал потенциальную сделку с вероятным инвестором.
В соответствии с разоблачением, в Global Witness подчеркивают следующее:
- Это вторая подряд климатическая конференция COP, на которой национальное председательство пытается использовать переговоры для поддержки интересов по ископаемому топливу, после подобных разоблачений в отношении председательства ОАЭ на COP28 в прошлом году.
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- Должностное лицо COP29 рекламировало возможности инвестирования в азербайджанский газ.
- В нарушение стандартов ООН, как генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов, так и другие официальные лица взяли на себя обязательство представить EC Capital SOCAR с явной целью обсуждения инвестиций в нефть и газ.
Справка
Султанов - не только председатель COP29, он еще и заместитель министра энергетики Азербайджана.
Нефть и газ - это половина азербайджанской экономики и более 90% экспорта.
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