Новый рекорд концентрации CO₂ в атмосфере накануне Cop29

Углекислый газ (CO₂) накапливается в атмосфере Земли быстрее, чем когда-либо прежде. Ситуация должна «разбудить лиц, принимающих решения», предупреждает Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO) за две недели до открытия Cop29 в Азербайджане.

Пишет УНН со ссылкой на RTS 1 и сайт WMO.

Согласно отчету о парниковых газах, обнародованному в понедельник в Женеве, средняя концентрация CO₂ на поверхности достигла 420 частей на миллион (ppm), что на 2,3 ppm больше, чем в предыдущем году.

Уровни трех основных парниковых газов - углекислого газа (CO2), метана (CH4) и оксида азота (N2O), которые способствуют глобальному потеплению, - все снова выросли в прошлом году. Это неизбежно приведет к повышению температуры в ближайшие годы.

Еще один год. Очередной рекорд. Это должно вызывать тревогу среди политиков. Мы четко отстаем от цели Парижского климатического соглашения 2015 года - сказала Селесте Сауло, Генеральный секретарь WMO.

«Каждый промилле важен», особенно в вопросах отступления ледников, повышения температуры океана или количества людей, подвергающихся воздействию экстремальной жары, заявила журналистам заместитель Генерального секретаря Ко Барретт.

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В ближайшем будущем изменение климата может привести к тому, что экосистемы станут источником большего количества парниковых газов, - указывает специалист - это есть «реальное влияние на нашу жизнь и нашу планету»

Справка

Климатическая конференция ООН в столице Азербайджана Баку начнется через две недели. Двухнедельные дискуссии между делегациями из более 190 стран посвящены, среди прочего, ускорению поэтапного отказа от ископаемого топлива, чтобы сохранить возможность достижения Парижской климатической цели.

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