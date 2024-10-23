Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

Ожидалось, что климатическое явление разовьется в Тихом океане несколько месяцев назад, но сейчас синоптики предсказывают вероятность наступления Ла-Ниньи не раньше ноября. Этой зимой, скорее всего, будет наблюдаться явление умеренной силы.

Пишет УНН с ссылкой на New Scientist и Еuronews.

Ожидаемый переход к прохладным условиям Ла-Нинья в Тихом океане откладывается. Синоптики подтверждают, что пока речь идет об ограниченном влиянии климатической модели на среднюю температуру в мире.

Я не знаю, почему процесс замедлился. Если бы кто-то знал, мы могли бы это предвидеть - говорит Мишель Л'Оре из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Согласно информации NOAA, Ла-Нинья ожидается ноябре-декабре с вероятностью 60%.

Прогнозы на основании модели IRI (Международного исследовательского института) указывают на сохранение нейтральной обстановки в этот период. При этом отмечается, что явление Эль-Нинья может сохраниться до марта будущего года.

Справка

Эль-Ниньо и Ла-Нинья являются частью климатического явления, известного как Северо-Южное колебание (ENSO). Это крупномасштабное океанско-атмосферное явление, возникающее в результате аномальных колебаний температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана.

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Ла-Нинья приносит прохладную и влажную погоду. Поэтому ее приход положительно ожидают в разных регионах, таких как Южная Африка, Юго-Восточная Азия и Австралия.

Эль-Ниньо - это феномен резкого повышения температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, он означает сильную жару. На испанском Эль-Ниньо означает «Маленький мальчик».

Южноамериканские рыбаки впервые заметили периоды чрезвычайно теплой воды в Тихом океане в 1600-х годах. Полное название, которое они использовали, - Эль-Ниньо де Навидад, поскольку пик Эль-Ниньо обычно достигает примерно в декабре.

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И Ла-Нинья, и Эль-Ниньо могут влиять на глобальные погодные условия, в том числе и на погоду в Европе, хотя их влияние может сильно отличаться в зависимости от того, насколько далеко от Тихого океана расположен тот или иной регион.

Дополнение

Относительно Ла-Нинья, - согласно новому прогнозу, ожидается, что влияние явления на урожай 2024/25 года будет ограниченным.

Например, в Бразилии не ожидается серьезных потерь. Наоборот, ожидается, что с декабря дожди станут более регулярными, что пойдет на пользу влажности почвы.

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Для Бразилии классическими последствиями Ла-Нинья являются:

Увеличение количества осадков на севере и северо-востоке;

Сухая погода в центре и на юге, с более нерегулярными дождями;

Тенденция к более сухой погоде на юге;

Более благоприятные условия для проникновения холодных воздушных масс в Бразилию, вызывающие большие температурные колебания.

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