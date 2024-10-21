Президент Бразилии не поехал на БРИКС, поскольку упал дома, ударился головой и попал в больницу

Президент Бразилии Лула да Силву госпитализирован в больницу Сирио-Либанес в городе Бразилиа, в субботу вечером, 19-го октября, после того, как он упал в ванной комнате дворца Альворада. Лула да Силву не поехал на 16-й саммит БРИКС в Казань.

Пишет УНН со ссылкой на Globo.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва, 78 лет, пострадал в результате домашнего несчастного случая, в субботу вечером, в своей официальной резиденции Паласио да Алворада в Бразилиа. Он был госпитализирован в больницу Сириу Либанес в федеральной столице.

Ранее у него была запланирована поездка в Казань, Россия, для участия в 16-м саммите БРИКС. Врачи запретили Лули совершать длительные путешествия, особенно воздушным транспортом, поэтому бразильский президент отменил свою поездку в Россию, которая должна была начаться в это воскресенье.

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По сообщению пресс-службы президента, Лула по-прежнему примет участие в работе саммита, но в режиме видеоконференции.

Справка

В сентябре прошлого года Лула да Силва перенес операцию на бедре, чтобы устранить износ костей, который ограничивал его движения и вызывал сильную боль.

Напомним,

путин отказался от визита на саммит G20 в Бразилии.

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