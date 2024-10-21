Президент Бразилии не поехал на БРИКС, поскольку упал дома, ударился головой и попал в больницу
Киев • УНН
78-летний Лула да Силва упал в ванной комнате президентского дворца и ударился головой. Из-за травмы он отменил визит в россию на саммит БРИКС, но примет участие в видеоформате.
Президент Бразилии Лула да Силву госпитализирован в больницу Сирио-Либанес в городе Бразилиа, в субботу вечером, 19-го октября, после того, как он упал в ванной комнате дворца Альворада. Лула да Силву не поехал на 16-й саммит БРИКС в Казань.
Пишет УНН со ссылкой на Globo.
Президент Луис Инасиу Лула да Силва, 78 лет, пострадал в результате домашнего несчастного случая, в субботу вечером, в своей официальной резиденции Паласио да Алворада в Бразилиа. Он был госпитализирован в больницу Сириу Либанес в федеральной столице.
Ранее у него была запланирована поездка в Казань, Россия, для участия в 16-м саммите БРИКС. Врачи запретили Лули совершать длительные путешествия, особенно воздушным транспортом, поэтому бразильский президент отменил свою поездку в Россию, которая должна была начаться в это воскресенье.
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По сообщению пресс-службы президента, Лула по-прежнему примет участие в работе саммита, но в режиме видеоконференции.
Справка
В сентябре прошлого года Лула да Силва перенес операцию на бедре, чтобы устранить износ костей, который ограничивал его движения и вызывал сильную боль.
Напомним,
путин отказался от визита на саммит G20 в Бразилии.
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