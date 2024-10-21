Президент Бразилії не поїхав на БРІКС, оскільки впав вдома, вдарився головою і потрапив до лікарні
Київ • УНН
78-річний Лула да Сілва впав у ванній кімнаті президентського палацу і вдарився головою. Через травму він скасував візит до росії на саміт БРІКС, але візьме участь у відеоформаті.
Президент Бразилії Лула да Сілву госпіталізуваний у лікарню Сіріо-Лібанес у місті Бразиліа, в суботу ввечері, 19-го жовтня, після того, як він упав у ванній кімнаті палацу Альворада. Лула да Сілву не поїхав на 16-ий саміт БРІКС у казань.
Пише УНН із посиланням на Globo.
Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, 78 лет, постраждав унаслідок домашнього нещасного випадку, в суботу ввечері, у своїй офіційній резиденції Паласіо да Алворада в Бразиліа. Він був госпіталізований у лікарню Сіріу Лібанес у федеральній столиці.
Раніше у нього була запланована поїздка в казань, росія, для участі в 16-му саміті БРІКС. Лікарі заборонили Лулі здійснювати тривалі подорожі, особливо повітряним транспортом, тому бразильський президент скасував свою поїздку до рф, яка мала розпочатися цієї неділі.
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За повідомленням прес-служби президента, Лула, як і раніше, візьме участь у роботі саміту, але в режимі відеоконференції.
Довідка
У вересні минулого року Лула да Сілва переніс операцію на стегні, щоб усунути знос кісток, який обмежував його рухи і викликав сильний біль.
Нагадаємо
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