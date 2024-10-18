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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4802 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Зеленський: через саміт БРІКС путін буде "штовхати" свою формулу миру 

Київ • УНН

 • 19995 перегляди

Зеленський заявив, що Путін використає саміт БРІКС для просування своєї формули миру та демонстрації відсутності ізоляції РФ. Президент закликав партнерів працювати над зниженням рівня представництва на саміті.

Зеленський: через саміт БРІКС путін буде "штовхати" свою формулу миру 

Кремлівський диктатор володимир путін буде використовувати саміт БРІКС, щоб показати світові, що рф не в ізоляції та буде просувати свою формулу миру. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону, передає УНН.

БРІКС допомагає путіну показати світові і своєму суспільству, що немає ізоляції росії. Так, там 20 країн приїхало, але питання на якому рівні вони приїдуть — це важливе питання

- сказав Зеленський.

На його думку, партнери повинні більше працювати, щоб до путіна не приїхали "усі на рівні лідерів".

путін буде робити все, щоб запропонувати світові свою формулу закінчення війни. Для того, щоб його формулу хтось підтримав - для цього йому потрібен якийсь фундамент

- додав Президент.  

Сі Цзіньпін відвідає росію для участі в саміті БРІКС у казані18.10.24, 13:49 • 15145 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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