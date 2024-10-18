Зеленський: через саміт БРІКС путін буде "штовхати" свою формулу миру 

Кремлівський диктатор володимир путін буде використовувати саміт БРІКС, щоб показати світові, що рф не в ізоляції та буде просувати свою формулу миру. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону, передає УНН.

БРІКС допомагає путіну показати світові і своєму суспільству, що немає ізоляції росії. Так, там 20 країн приїхало, але питання на якому рівні вони приїдуть — це важливе питання

На його думку, партнери повинні більше працювати, щоб до путіна не приїхали "усі на рівні лідерів".

путін буде робити все, щоб запропонувати світові свою формулу закінчення війни. Для того, щоб його формулу хтось підтримав - для цього йому потрібен якийсь фундамент