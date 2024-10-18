Сі Цзіньпін відвідає росію для участі в саміті БРІКС у казані
Київ • УНН
Лідер КНР Сі Цзіньпін прибуде до росії наступного тижня для участі в 16-й зустрічі лідерів БРІКС у Казані. Саміт триватиме два дні, з 22 по 24 жовтня.
Наступного тижня лідер КНР Сі Цзіньпін прибуде до росії для участі в 16-й зустрічі лідерів БРІКС. Про це заявили в МЗС Китайської Народної Республіки, передає УНН.
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Саміт відбудеться в російській казані і триватиме два дні.
На запрошення президента російської федерації володимира путіна президент Сі Цзіньпін відвідає казань, для участі в 16-й зустрічі лідерів БРІКС, яка відбудеться 22-24 жовтня
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