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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3792 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Сі Цзіньпін відвідає росію для участі в саміті БРІКС у казані

Київ • УНН

 • 15145 перегляди

Лідер КНР Сі Цзіньпін прибуде до росії наступного тижня для участі в 16-й зустрічі лідерів БРІКС у Казані. Саміт триватиме два дні, з 22 по 24 жовтня.

Сі Цзіньпін відвідає росію для участі в саміті БРІКС у казані

Наступного тижня лідер КНР Сі Цзіньпін прибуде до росії для участі в 16-й зустрічі лідерів БРІКС. Про це заявили в МЗС Китайської Народної Республіки, передає УНН.

Деталі

Саміт відбудеться в російській казані і триватиме два дні.

На запрошення президента російської федерації володимира путіна президент Сі Цзіньпін відвідає казань, для участі в 16-й зустрічі лідерів БРІКС, яка відбудеться 22-24 жовтня

- заявив речник МЗС КНР Хуа Чуньїн. 

Нагадаємо

Представники руху "Талібан" направили до москви заявку на участь у жовтневому саміті БРІКС у казані.

Жителів російської Казані закликали не їздити на старих та іржавих авто під час саміту БРІКС15.10.24, 16:32 • 11920 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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