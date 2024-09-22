Таліби хочуть взяти участь у саміті БРІКС у Росії

Таліби, які перебувають при владі в Афганістані, направили до Москви заявку на участь у жовтневому саміті БРІКС у Казані. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

БРІКС - неформальна група держав, до якої входять Росія, Бразилія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка.

Черговий саміт БРІКС відбудеться в російському місті Казань 22-24 жовтня.

Як стало відомо, таліби хочуть аби на саміті БРІКС їх представляв виконувач обов'язків віцепрем'єра країни, керівник політичного крила терористичного руху "Талібан" Абдули Гані Барадара.

Заявка на участь від "Талібан" була адресована помічнику президента РФ Юрію Ушакову.

"Ми висловлюємо інтерес до участі в саміті делегації високого рівня, зокрема заступника прем'єр-міністра Афганістану Абдула Гані Барадара, а також мене разом з іншими учасниками", - цитують росЗМІ звернення.

Додамо

Таліби захопили владу в Афганістані у 2021 році.

Росія офіційно не визнала нове керівництво країни, крім того, "Талібан" має в рф статус терористичної організації. Але це не заважає російській владі активно контактувати з талібами.

У березні 2022 року росія акредитувала першого дипломата Афганістану, який представляє уряд талібів. Крім того, представники руху "Талібан" брали участь у цілій низці заходів економічного і політичного характеру, що відбувалися на території рф.

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