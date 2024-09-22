Талибы хотят принять участие в саммите БРИКС в России
Киев • УНН
Представители движения «Талибан» направили в Москву заявку на участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани.
Талибы, находящиеся у власти в Афганистане, направили в Москву заявку на участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.
Очередной саммит БРИКС состоится в российском городе Казань 22-24 октября.
Как стало известно, талибы хотят, чтобы на саммите БРИКС их представлял исполняющий обязанности вице-премьера страны, руководитель политического крыла террористического движения «Талибан» Абдулы Гани Барадара.
Заявка на участие от «Талибан» была адресована помощнику президента РФ Юрию Ушакову.
«Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в частности заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, а также меня вместе с другими участниками», - цитируют росСМИ обращение.
Добавим
Талибы захватили власть в Афганистане в 2021 году.
Россия официально не признала новое руководство страны, кроме того, «Талибан» имеет в рф статус террористической организации. Но это не мешает российским властям активно контактировать с талибами.
В марте 2022 года россия аккредитовала первого дипломата Афганистана, представляющего правительство талибов. Кроме того, представители движения «Талибан» участвовали в целом ряде мероприятий экономического и политического характера, проходивших на территории РФ.
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