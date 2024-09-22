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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Талибы хотят принять участие в саммите БРИКС в России

Талибы хотят принять участие в саммите БРИКС в России

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 11:17  •  1268 просмотра

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Представители движения «Талибан» направили в Москву заявку на участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани.

Талибы, находящиеся у власти в Афганистане, направили в Москву заявку на участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. 

Очередной саммит БРИКС состоится в российском городе Казань 22-24 октября. 

Как стало известно, талибы хотят, чтобы на саммите БРИКС их представлял исполняющий обязанности вице-премьера страны, руководитель политического крыла террористического движения «Талибан» Абдулы Гани Барадара.

Заявка на участие от «Талибан» была адресована помощнику президента РФ Юрию Ушакову.

«Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в частности заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, а также меня вместе с другими участниками», - цитируют росСМИ обращение.

Добавим

Талибы захватили власть в Афганистане в 2021 году.

Россия официально не признала новое руководство страны, кроме того, «Талибан» имеет в рф статус террористической организации. Но это не мешает российским властям активно контактировать с талибами.

В марте 2022 года россия аккредитовала первого дипломата Афганистана, представляющего правительство талибов. Кроме того, представители движения «Талибан» участвовали в целом ряде мероприятий экономического и политического характера, проходивших на территории РФ.

Країни ЄС розглядають можливість відкриття посольств в Афганістані і визнання Талібану - Bloomberg16 июля 2024, 15:06 • 17379 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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